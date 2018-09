Feliciano López: "Me he sentido impotente y ridículo"

"Intentaré ver el 6-0 repetido. Me he sentido impotente en la pista, ridículo, no veía donde ganar el punto", aseguraba Feliciano López tras perder el ddoble ante Francia. El tenista toledano de 36 años no recordaba haber sufrido un correctivo así en su larga carrera. "Sabíamos la dificultad, pero no esperaba algo tan exagerado", insistió. Feliciano López espera no despedirse de la Copa Davis como lo ha hecho en Lille. "Me gustaría jugar el nuevo formato, no quedarme con este recuerdo, si estoy bien y el capitán me da una 'chance'.

Sergi Bruguera no tenía ningún reproche a la actuación de España en Lille. "Hemos jugado lo mejor que hemos podido, el deporte es así, ellos han sidosuperiores", decía el capitán español que se mostró "orgulloso" de sus jugadores y destacó la victoria de Francia "por sus grandes partidos". Para el técnico catalán los jugadores de Yannick Noah jugaron "una eliminatoria estratosférica". Bruguera estaba aún obnuvilado por la actuación del doble francés cuando ha salido a la rueda de prensa. "Ha sido el doble que mejor he visto en mi vida. El primer set ha sido increible y espectacular. Hemos sudando sangre para ganar algún punto", ha valorado, sin entrar en detalles en la actuación de su pareja.