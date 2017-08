El factor diferencial, clave

El Córdoba se encuentra en esa fase intermedia del verano en la que busca perfilar su plantilla a raíz de los partidos amistosos jugados, así como los avatares que le ha deparado el mercado de fichajes. De este modo, en la punta de lanza, Carrión solo cuenta con Sergi Guardiola y Jona como delanteros puros, después de que Alberto Quiles saliera cedido al UCAM Murcia cuando éste iba a ser, en teoría, el tercer delantero.

La salida de Quiles deja la puerta abierta a una nueva incorporación en la punta de ataque y que aporte otras características distintas al hasta ahora jugador del filial. A ello hay que sumarle la petición veraniega de Carrión de traer a un extremo puro, un jugador de peso en el ataque. En las últimas temporadas el Córdoba ha hecho gala de querer una plantilla corta, pero con jugadores que cumplan varias funciones. En los dos últimos partidos de pretemporada Carrión ha apostado por Guardiola como ese hombre polivalente al usarlo de segundo delantero y hombre de banda.

Por otra parte, en los costados el número de efectivos tampoco es abundante. Puramente hablando, solo Javi Galán y Jaime Romero, ambos zurdos, son los mimbres que tiene Carrión. En el otro costado cuenta con Alfaro, a pesar de no ser extremo como tal. En esta pretemporada el onubense lleva tres goles. Eso sí, todos ellos jugando por dentro.

12 de los 17 goles de esta pretemporada los han marcado entre Sergi Guardiola, Jona, Alfaro y Javi Galán

Es verdad que en este periodo de preparación los hombres que deben materializar los goles están cumpliendo su papel, pues 12 de los 17 goles blanquiverdes llevan su autoría. A los tres de Alfaro, hay que sumar cuatro tantos de Sergi Guardiola, tres de Jona y dos de Javi Galán. Aun así, son cuatro piezas para tres puestos de ataque como tales.

Ante estas circunstancias, el trabajo del equipo comandado por Álex Gómez tratará de encontrar esas dos piezas que casen con las ideas de jugador de peso del entrenador y la polivalencia que ha caracterizado a la plantilla las últimas temporadas. Dos piezas que terminen de pulir el ataque, ya sea un delantero polivalente que pueda jugar por banda o ese atacante de interior que acompañe a Jona en caso de que Carrión apueste definitivamente por Guardiola como ese comodín de la zona de ataque.

Hasta el 31 de agosto la actividad en las oficinas de El Arcángel será muy intensa para conseguir una plantilla diferencial que cumpla las expectativas de luchar por el ascenso a Primera División.

VUELTA AL TRABAJO

La plantilla de Luis Carrión regresa hoy a los entrenamientos tras dos días de descanso. El stage de Benahavís dejó tocados a dos de los fichajes de este año como Álex Vallejo y Jaime Romero. Ambos tienen complicada su presencia mañana ante el Betis pues aún no se ha cumplido el ciclo de diez días de recuperación que les pronosticaron. A ello hay que sumarle las dudas del central Josema, que ha entrenado de manera intermitente en Benahavís y no jugó ante el Sanluqueño, así como el mediocentro Aguza, quien no entrenó por precaución tras el último amistoso disputado.

Romero y Vallejo tienen complicada su presencia ante el Betis, mientras que Aguza y Josema son dudas

Si se cumplen los peores presagios, la plantilla de 20 jugadores puede verse reducida en su presentación a 16 piezas disponibles, por lo que Luis Miguel Carrión tendrá que volver a mirar al filial. Será otra oportunidad para ver en acción al extremo Sebas Moyano y al delantero Sillero, dos jugadores que ocupan parcelas ofensivas y quienes ya tuvieron sus minutos ante el Atlético Sanluqueño.