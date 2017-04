Explosión junto al autobús del Dortmund: Bartra, herido leve

Susto mayúsculo en Dortmund. Sobre las 19 horas de esta tarde un artefacto explosivo ha detonado cerca del autobús del Borussia Dortmund cuando el conjunto se dirigía al estadio para enfrentarse al AS Mónaco en la ida de los cuartos de final de la Champions League. La policía del estado de Renania del Norte-Westfalia ha añadido que se habrían producido hasta tres explosiones a unos 10 quilómetros del estadio Signal Iduna Park.



Según ha avanzado el diario ‘Bild', la explosión habría dejado herido al catalán Marc Bartra, central del equipo alemán y exjugador del Barça. Poco después el entorno familiar del joven futbolista de 26 años ha confirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio que el jugador está levemente herido con cortes en una mano y en estado de shock. El club ha llevado a Bartra al hospital para pasar una revisión por precaución aunque aseguran que el jugador "está bien”.

Bartra celebra el gol que marcó al Legia, en Varsovia, en la primera jornada de la Champions 2016-17. Foto: ALIK KEPLICZ

La explosión también ha dañado las ruedas del autobús. La policía ha pedido calma mientras investiga el caso y ha reiterado que la gente que se encuentra en el estadio y en las cercanías no corre ningún peligro ni existe ningún tipo de amenaza. Mientras las autoridades avanzan la información con cautela los aficionados franceses del Mónaco que se encuentran en las graderías han entonado el cántico de “Dortmund! Dortmund!” en señal de unión con sus contrincantes.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J