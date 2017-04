Examen para el Real Madrid A

Una vez conocido el estado anímico de Zinedine Zidane, que aseguró estar "de puta madre", quedaba por saber su opinión tras una nueva exhibición de la llamada segunda unidad, es decir los Isco,Asensio, Morata y compañía. ¿Qué hacer? ¿Cómo explicar mi intención de poner de nuevo a la clase alta ante el Valencia? Como si lo tuviera perfectamente estudiado, el técnico francés dio varios rodeos, repartió halagos hacia sus jugadores hasta concluir en una frase lapidaria, pero difícil de entender para muchos: "No soy injusto con los jugadores y tengo un inmenso respeto hacia ellos".

El Madrid vuelve al Bernabéu después del varapalo en el clásico. Tras ese encuentro, al aficionado madridista recuperó la fe gracias a los teloneros que tomaron Riazor hasta ofrecer un recital con ese 2-6. En ese partido, el equipo blanco recorrió 114 kilómetros, con lo que igualó su registro del encuentro ante el Leganés, en Butarque. El otro dato que estudió Zidane junto con sus ayudantes fue que el equipo B marca 1,4 goles más que la media del equipo en Liga. O sea que sin la BBC, el equipo corre más, marca más, es mucho más solidario y defiende mucho más.

ISCO POR BALE

Si 'muere', Zidane quiere hacerlo con Cristiano, Benzema y su cohorte de centrocampistas que miran con admiración a Isco, Lucas, Asensio y James

Pese a todo eso, Zidane parece tenerlo claro. Si muere, quiere hacerlo conCristiano, Benzema y esa cohorte de centrocampistas de lujo que miran con admiración a Isco, Lucas Vázquez, James o Asensio. Después de jugar en Riazor con solo dos titulares del clásico, Nacho y Marcelo, el pensamiento de Zidane tras el entrenamiento de ayer pasaba por alinear a buena parte de los titulares frente al Valencia con algún miembro de la segunda tropa, con vistas al choque de semifinales de Champions del martes ante el Atlético.

CRISTIANO, KROOS Y RAMOS

Una de esas inclusiones de la segunda unidad apunta a Isco, que entraría por el lesionado Bale. Zidane dejó fuera de la lista a Varaney a los lesionados Pepe, Coentrao y Bale. Ante el Valencia regresan Cristiano y Kroos, que no entraron en la lista para Riazor. También Ramos tras cumplir un partido de sanción por su expulsión en el clásico.

Zidane le debió dar muchas vueltas a la composición de laconvocatoria, que no ofreció hasta bien entrada la tarde del viernes. Pese a ello, decidió incluir a los 19 jugadores de los que dispone. Antes había dado una ligera pista al apuntar que sería casi un crimen dejar fuera a un jugador como Isco, pero inmediatamente echó mano del escalafón. "Tal como está Isco, que no juegue cada partido es complicado, pero no soy la persona que va a sentar a Cristiano y aBale", sentenció Zidane.

200 MILLONES EN EL BANQUILLO

Hacerlo sería poner en el banquillo casi 200 millones de euros y por ahí no pasa Florentino, El presidente no dudaría en recriminárselo a Zidane hasta decirle que hubiera jugado con el patrimonio del club, tal como hizo el malogrado expresidente Ramón Mendoza con LeoBeenhakker cuando sentó a Butragueño frente al PSV. Quizá alguien le tendría que recordar a Florentino que el equipo B forma parte del patrimonio y del futuro del club.

PRESIÓN AL BARCELONA

Ante el Valencia, el Madrid juega otra final. Sabe que un triunfo le metería presión al Barcelona que juega más tarde. El equipo de'Voro' no se juega nada. Ya venció al conjunto blanco en el choque aplazado de la decimosexta jornada en Mestalla (2-1). Entonces, el italiano Zaza abrió el marcador, pero no podrá jugar ante el Madrid por sanción.

Tampoco lo hará Cancelo frente a un equipo que se prepara para escuchar el veredicto de un público examinará al A, que no dudó enpitar a Ronaldo en el choque ante el Bayern y que está rendido a esa segunda unidad, a la que quiere ver sobre el césped. Si no es así, Zidane también puede escuchar la sinfonía de la grada por muy claro que tenga el técnico que con el equipo A sí se juega.