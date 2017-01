A la espera de Bíttolo y lo que pueda llegar

Vuelta al trabajo para disipar las dudas que Bijimine y Domingo Cisma dejaron el pasado lunes, cuando ninguno de los dos se ejercitaron con sus compañeros. Ayer estuvieron entrenándose al mismo ritmo que el resto de sus compañeros con lo que, en principio, no debe de haber ninguna baja para el encuentro del próximo domingo ante el UCAM Murcia, más allá de las previsibles con la baja de larga duración de Deivid y la convocatoria con Ghana de Razak.

Ayer, por lo pronto, el que no apareció por la ciudad deportiva fue Mariano Bíttolo. Desde el club no acertaron a precisar cuándo será su llegada, aunque lo normal es que sea a lo largo de la semana. Ya dependerá de Luis Carrión y si el jugador tiene la documentación en regla que entre o no entre en la próxima convocatoria. Al menos, llega con ritmo de competición. Puede que queden aún más movimientos en la entidad blanquiverde, a la espera de un delantero.

Mientras, la que aún no se ha iniciado es la operación salida. De momento, el Córdoba cuenta con 23 profesionales (contando con Deivid), más los habituales del B.