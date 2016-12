El Espeleño acaba el año con derrota (3-1)

El Atlético Espeleño no pudo despedirse del 2016 con una victoria. Y es que los cordobeses fueron de más a menos en un partido en el que el Écija fue mejor, sobre todo, en la segunda mitad. Antes del descanso, los visitantes consiguieron adelantarse de penalti, pero en una gran segunda mitad del once local logró darla la vuelta a una situación que se le había puesto adversa. Ezequiel, con dos goles, volteó el marcador y Manu Reina acabó por sentenciar el enfrentamiento. Paso atrás del Atlético Espeñelo en sus aspiraciones de jugar la eliminatoria de ascenso a Segunda B.

Tras unos primeros minutos de trámite, el primer en llegar a la portería rival fue el Atlético Espeleño. Sin embargo, Agus no estuvo afortunado en su remate. La respuesta local llegó transcurrido el primer cuarto de hora cuando Alberto envió el balón a las manos del guardameta Molero. Las ocasiones escaseaban y siempre sin excesivo peligro. Y antes de la primera media hora de juego, el conjunto cordobés tuvo su primer contratiempo, cuando Ángel se lesionó inoportunamente y tuvo que ser sustituido por Jose Mari.

Lo siguió intentando el Atlético Espeleño. A los 31 minutos, un rápido contragolpe fue finalizado por Ito con un disparo, pero el balón se marchó excesivamente alto. A pesar de que el Ëcija no encontraba la manera de hacer daño la portería rival, dispuso de una buena opción de gol tres minutos más tarde en una buena jugada de Moyita que acabó con un fuerte chut del jugador pero no encontró el premio esperado ya que el balón fue a las manos de Molero, muy atento a la jugada.

El Écija tuvo que hacer también un cambio por la lesión de Curro. Ya en la recta final de la primera mitad, Moyita tampoco estuvo acertado en su disparo. Y cuando todo apuntaba a un empate a cero al descanso llegó un claro penalti de Fermín favorable al Atlético Espeleño. Diego, desde los once metros, no falló y dio ventaja a su equipo por lo que se llegó al final de los cuarenta y cinco minutos poco después con la ventaja mínima de los visitantes.

SEGUNDO TIEMPO

No empezó bien la segunda mitad para el Atlético Espeleño, ya que los 52 minutos el colegiado pitó un penalti a favor del Écija por derribo a Juanito. Ezequiel no perdonó y devolvió la igualdad en el marcador. Se animaron los sevillanos, y dos minutos más tarde Ezequiel estuvo cerca de culminar la remontada. Pero en la siguiente oportunidad, el jugador no falló y aprovechó un mal despeje para hacer el 2 a 1. Sin tiempo para reaccionar, el Atlético Espeleño encajó el tercero después de una gran acción ofensiva de Manu Reina, que aprovechó una gran asistencia de Moyita para batir a Molero con una parábola. En doce minutos, los de Juan Carlos Gómez habían sentenciado el partido.

No arrojaron la toalla los cordobeses que, sin embargo, tuvieron dificultades para crear acciones ofensivas que pudieran inquietar la portería de Fermín, muy cómodo en la segunda mitad. El público local se animó y festejó por todo lo alto la victoria momentánea de su equipo. El Atlético Espeleño apuró hasta el final pero en ningún momento tuvo más oportunidades para cambiar el signo del partido.

Ficha técnica:

Écija Balompié: Fermín; Caramona, Copete, Núñez, Curro (Manu Reina, 38´), Marrufo, Alberto Castro (Juan Delgado, 69´), Moyita, Ezequiel, David Castro y Juanito (Suanes, 77´).

Atlético Espeleño: Molero; Dani, Ángel (Jose Mari, 27´), Germán, Siles, Agus, Chechu, Montero (Ángel, 85´), Ito, Diego y Guti (Sergio García, 46´).

Goles: 0-1 (45´): Diego (pti.). 1-1 (55´): Ezequiel (pti.). 2-1 (60´): Ezequiel. 3-1 (67´): Manu Reina.

Árbitro: Sebti Usama, andaluz. Tarjetas amarillas a los locales Juan Delgado, Juanito, Copete y Fermín; y a los visitantes Chechu, Agus, Montero y Siles.

Campo: San Pablo. Unos 400 espectadores.