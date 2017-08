El Espanyol, interesado en Javi Galán

El Espanyol está interesado en Javi Galán, según ha publicado el Diario AS y pudo confirmar este periódico de diversas fuentes. El interés espanyolista en el jugador blanquiverde no ha llegado más allá de conversaciones preguntando por la situación del extremo zurdo, aunque el Córdoba siempre se suele mover bien en las situaciones de traspaso de futbolistas. Podría ser la explicación a que Luis Miguel Carrión decidiera situarlo en el banquillo de inicio el pasado sábado ante el Cádiz, a pesar de que el pacense fue uno de los destacados en la pretemporada cordobesista. Jordi Lardín, jefe deportivo blanquiazul contempla a Javi Galán, en cualquier caso, como alternativa a Aarón Martín en el lateral zurdo y, en cualquier caso, como jugador polivalente para la banda izquierda, por lo que no será fácil que ese interés inicial tenga nuevos capítulos. Pero en caso de que éstos avanzaran podrían justificar la insistencia desde Grecia en el acuerdo verbal cerrado entre Giannis Gianniotas y la entidad blanquiverde por medio de un traspaso que, según los propios medios helenos, se cifra en cerca de un millón de euros.

Esta mañana ya se ha estrenado en un entrenamiento el undécimo fichaje blanquiverde, Sasa Jovanovic, extremo diestro del Mladost Lucani, de la Primera bosnia e internacional serbio, llegado al Córdoba a cambio de una cantidad económica, según aseguró ayer el mismo Córdoba en un comunicado oficial.