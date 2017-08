Enric Mas se presenta en la sociedad de la Vuelta a España y en la fiesta de Contador

Enric Mas, un joven corredor mallorquín, de Artà y de solo 22 años, se presentó este jueves ante la sociedad de la Vuelta al ser el principal artífice de una escapada de coraje en la que también anduvo el ciclista polaco afincado en Granada y que cuando habla casi parece andaluz, que se llama Tomasz Marczynski, y que se proclamó vencedor de la sexta etapa de la ronda española en Sagunt.

We can't tell you how proud we are of @EnricMasNicolau! Third on the tough stage 6 of #LV2017, after a day spent in the break! #WayToRide pic.twitter.com/JqRcbqDiVn