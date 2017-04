Empate insuficiente ante el colista (1-1)

Con la cara de tonto. Así sale hoy el aficionado del Córdoba de El Arcángel. Comenzó a llover en los últimos diez minutos del partido, y parece que los visitantes se crecieron con el agua a la vez que menguaba el Córdoba, que se encerró en el área buscando aguantar el 1-0.

El gol lo había puesto Caro en el 60', cuando una falta lateral botada por Javi Lara la remató el central (o más bien le rebotó en el pie, ya que ni vio venir el balón). La bola acabó en la red, y era lo que importaba. El Mirandés se sabía virtualmente descendido con la derrota y Pablo Alfaro hizo varios cambios ofensivos, entre ellos Urko Vera, a la sazón el autor del tanto del empate.

La primera parte habían sido 45 minutos tirados por ambos equipos. El Córdoba tuvo el balón aunque apenas creó peligro en la meta de Roberto, siendo la mejor un disparo cruzado de Markovic en el 15'. En la segunda mitad salieron ambos equipos con mucha mayor intensidad, sabedores de que el empate no les servía a ninguno. El Córdoba se volcó en su banda izquierda, con un Javi Galán que encaró, se marchó y centró siempre que pudo, y hasta que le duró la gasolina.

Llegó al descuento el Córdoba con el sudor a la altura de los pies. En los diez últimos minutos el Guarrotxena había dado al palo y Urko Vera fallado una ocasión clarísima, que empujó fuera con todo de cara. Pero esta vez la suerte fue esquiva, y lo que ya es habitual, que el equipo se encierre en los minutos finales, costó caro al Córdoba. Una falta botada en el 93' y medio por Fofo encontró la testa de Urko Vera, y su remate, inapelable, puso las tablas en el marcador.

Un empate merecido por las ocasiones que ambos equipos tuvieron, que sirve de nada al Mirandés, puesto que sigue siendo colista, y de poco más al Córdoba. Si mañana vence el Nástic, el equipo dirigido por Carrión caería a los puestos de descenso.

93' Gol de Urko Vera. Remate de Vera en la falta y pone el empate el equipo visitante. Remató libre de marca...

92' Mano de Edu Ramos en la frontal del área. Suben todos los futbolistas del Mirandés al remate. Amarilla a Rodri por protestar. Entienden los cordobesistas que fue involuntaria. La falta es peligrosa.

92' Kijera buscó el balón en profundidad sobre Sangalli pero está fundido el atacante rojillo, que ni corrió a por la bola.

91' Javi Galán recibe falta de Urko Vera. Le viene que ni pintado al Córdoba, que para el partido y le gana medio minuto de oro al crono.

90' Saca de esquina Fofo, muy cerrado a las manos de Kieszek. Serán 4 los minutos de descuento.

88' Bien ahora el Córdoba. Contra que acaba Javi Lara con disparo desde fuera, centrado a las manos de Roberto. Pero hay que acabar las jugadas para ganarle segundos al reloj.

87' Despeja Moha pero parece que el área del Córdoba tiene un imán. El campo está ahora volcado hacia la meta de Kieszek. Sufre el Córdoba.

85' ¡Al palo el Mirandés! Otra indecisión defensiva del Córdoba. Barullo en el área tras un centro de Fofo y Guarrotxena estrelló el disparo final en el palo izquierdo de Kieszek.

83' Madre mía Urko Vera lo que ha fallado. Error defensivo del Córdoba que dejó solo al '9' del Mirandés, delante del portero, en el área pequeña. No se lo esperó Vera, que inexplicablemente la mandó fuera cuando lo más difícil era fallarla. Solo tenía que empujarla.

83' Falta muy inocente de Luso cerca del área del Córdoba, sobre Guarrotxena. Fofo tratará de colgar un balón peligroso.

82' Trataba de hacer la contra solo Javi Galán, y no pudo marcharse de dos defensores a la vez. Se ha crecido el canterano cordobesista, pero físicamente está ya justito.

80' Atrapa Kieszek un centro de Kijera desde la izquierda. Al igual que pasó en Mallorca, es llegar a los 10 últimos minutos y dar varios pasos atrás el Córdoba. Sensación de peligro del Mirandés y de vulnerabilidad del Córdoba, demasiado atrás ahora.

79' ¡A punto Sangalli! Disparó desde el área pequeña y Kieszek la sacó de forma providencial. Esperó el meta blanquiverde, que no se venció y aprovechó que el tiro no fue especialmente fuerte ni colocado.

79' Último cambio del Córdoba. Se va Sergio Aguza y entra en su lugar Luso.

78' Despejó Urko Vera y el rechace lo mandó directamente fuera Javi Galán.

77' Buena jugada colectiva del Córdoba. Javi Lara penetró por el centro, dejó a la izquierda dónde Bíttolo centro buscando el primer palo, dónde estaba Rodri. Despejó a córner la defensa. Ahí va Javi Lara con su guante.

77' Muy bien Javi Lara, cruzándose en un cambio de orientación del Mirandés y robando el balón.

75' Disparo de Rodri desde la frontal que tocó en Álex Ortiz antes de llegar manso a las manos de Roberto.

74' El centro de Fofo desde la derecha dejó solo a Guarrotxena dentro del área, pero estaba en fuera de juego. Bien visto por el linier.

72' Genial Deivid cortando una ataque peligroso que conducía Eguaras. En la contra Fran Cruz derribó a Javi Galán, el mejor del Córdoba, que se le había marchado y buscaba con espacios el área del Mirandés.

71' Último cambio del Mirandés. Se va Provencio y entra Fofo. Quema sus balas Pablo Alfaro.

70' Atrapó un balón en profundidad Roberto y luego golpeó accidentalmente a Javi Galán. Se duele en el suelo el canterano.

69' Se retira con problemas físicos Quintanilla y entra en su lugar Álex Ortiz.

68' Peligrosísimo centro de Sangalli desde la derecha que envía a Córner Rodas, evitando que rematase Urko Vera.

66' Cambio en el Córdoba, el segundo del equipo blanquiverde. Se retira Markovic entre aplausos de la grada y entra en su lugar Edu Ramos. Busca defender el marcador Carrión con tres mediocentros y dejando el ataque a Moha, Rodri y Galán.

A todo esto, han habido dos tarjetas amarillas en el cuadro visitante, para Kijera y Rúper

64' Cayó en el área Javi Galán tras su enésima jugada por la izquierda, pero el árbitro le dice que se levante. En la repetición se ve cómo Kijera agarra al extremo cordobesista, la pregunta es si lo hace con la fuerza suficiente para que el canterano cayese al suelo.

61' Pablo Alfaro responde al gol del Córdoba metiendo a un delantero. Se va Pedro Martín y entra Urko Vera.

60' ¡Gol de Caro! Buen centro lateral de Javi Lara que no llegó a rematar Moha en el punto de penalti. El balón le cae a Caro en el pie, que sin verla la metió. Más que un remate, podemos decir que fue un rebote, pero lo importante es que el balón entró y que pone al Córdoba por delante.

59' Falta de Guarrotxena, que sacó los codos para empujar a Markovic. Amarilla para el atacante rojillo.

59' Disparó Markovic dentro del área tras un mal despeje de Roberto pero el balón rebotó en la pierna de un defensor del Mirandés.

58' Nuevo córner del Córdoba tras otra jugada de Javi Galán por la izquierda.

57' Primer cambio del partido. Se va Pedro Ríos y entra el canterano Moha Traoré. Cambio ofensivo de Carrión.

56' Nueva falta del Mirandés cortando una contra del Córdoba, esta vez Fran Cruz a Rodri.

56' Buena cobertura de Deivid, que le arrebató el balón a Guarrotxena cuando trataba de marcharse de Caro.

55' Bien Bíttolo buscando desbordar por la izquierda, pero se la robó Carlos Moreno.

54' Llega el minuto 54' y el ya clásico cántico de "Directiva dimisión" por parte de la grada de El Arcángel.

52' Nuevo disparo desde fuera del área, esta vez de Javi Laro, flojo y centrado, a las manos de Roberto. El Córdoba se repone del fulgurante inicio visitante y vuelve a tener el control del balón.

51' Doble ocasión del Córdoba. Primero fue Javi Lara con un córner que buscaba el gol olímpico y despejó Roberto. Y luego Javi Galán, que recogió el rechace en la frontal para lanzar un poderoso disparo que atajó con muchas dificultades el meta del Mirandés.

50' ¡La que ha tenido Pedro Martín! Disparó desde dentro del área, pero demasiado cruzado, cuando medio estadio veía ya el gol del Mirandés. Respondió el Córdoba con un contragolpe dirigido por el omnipresente Javi Galán, y que murió con un despeje de Fran Cruz en el punto de penalti, a saque de banda.

48' ¡Providencial Caro! Se tiró para evitar que un pase en profundidad dejase solo a Guarrotxena. Se quedaba solo el rojillo.

48' Cortó con falta ahora Pedro Martín un intento de contra de Javi Galán, pero el árbitro no quiso enseñarle una amarilla que habría sido merecida.

Se nota ahora una presión y una intensidad en esta segunda parte que no se vieron en los primeros 45 minutos. La charla en vestuarios de Alfaro y Carrión ha debido ser importante, porque el empate no le vale a ninguno de los dos equipos.

46' Buen pase en profundidad de Javi Galán para Bíttolo, que le doblaba y no llegó por poco.

45' Probó fortuna Pedro con un disparo desde la frontal que paró en dos tiempos Kieszek.

45' Empieza la segunda mitad. Saca el Córdoba.

Descanso

Final de la primera parte con empate 0 entre dos equipos más preocupados de no encajar que de marcar. El Córdoba tuvo el control del balón pero fue un dominio estéril, ya que fueron contadas las ocasiones de peligro. Buenos centros de Javi Galán que nunca encontraron un rematador. Markovic tuvo la mejor del encuentro en el 15'. Recortó y sentó a Fran Cruz en la esquina derecha del ataque del Córdoba, y su disparo cruzado, con rosca, se marchó rozando el palo derecho de Roberto.

Fue la única jugada con peligro iniciada desde la derecha. El resto del partido se volcó por el perfil izquierdo el ataque del Córdoba, con Javi Galán muy activo y Bíttolo subiendo con asiduidad para doblarle. Pedro Ríos se colocó bastante centrado, dando por hecho que con Caro no iba a encontrar superioridades por su banda diestra. Trató en varias ocasiones de encontrar a Rodri con pases en profundidad pero nunca lo logró.

El Mirandés, por su parte, se conjuró a los contragolpes y a aprovechar las imprecisiones del Córdoba sacando el balón jugado. Los visitantes fueron durmiendo el partido conforme vieron que no podían quitarle el balón al Córdoba, y en los minutos finales lograron que la intensidad bajase.

46' Se equivocó ahora Caro con un pase en profundidad sobre Pedro Ríos al que el extremo no podía llegar.

45' Centro muy defectuoso de Pedro Ríos, directo a las manos de Roberto.

43' Genial Aguza cortando una contra muy peligrosa de Rúper, y sin falta. Se la jugó el mediocentro, que tiene ya una amarilla, pero su corte fue preciso.

42' Se duerme el partido. Ambos partidos esperan ya al descanso para tomar respiro y recomponer sus equipos.

40' ¡Eguaras! Disparó tras un rechace de Deivid desde lejísimos, más cerca del centro del campo que del área del Córdoba, pero el tiro pasó cerca del poste derecho defendido por Kieszek.

39' Subió ahora Deivid con el balón hasta el área del Mirandés, pero tras el centro de Javi Galán se le quedó atrás al central.

36' Atrapa en dos tiempos Roberto el córner botado por Javi Lara. Se queja de un golpe de uno de los rematadores del Córdoba, y cae al suelo tocándose la parte lumbar de la espalda. Saltan las asistencias médicas al cambio y el Mirandés se toma un respiro, la presión del Córdoba estaba siendo intensa.

36' Ahora entró por la derecha el Córdoba. Bien Javi Galán cambiado de banda y yéndose de Álex Ortiz, pero su centro acabó despejado a córner.

El Córdoba se vuelva por la izquierda, ya que el lateral derecho del Mirandés, Carlos Moreno, mira mucho más al ataque con sus subidas que a cubrir sus espaldas. Javi Galán y Bíttolo sacan centros desde allí, e incluso Javi Lara cae a la banda izquierda buscando crear superioridad.

34' Despeja Rúper un centro de Javi Lara desde la parte izquierda del ataque del Córdoba.

33' Muy clara ahora la ocasión que tuvo Rodri. Remató absolutamente solo justo en el puto de penalti un remate de Caro desde la derecha, pero giró demasiado la cabeza y la mandó fuera. Creo que no era consciente de lo libre de marca que estaba.

32' Buena jugada de Javi Galán, encarando de nuevo por la izquierda, pero su centro fue muy pasado.

31' Y ahora hay amarilla, pero para un jugador del Córdoba, para Aguza.

31' Falta contundente de Pedro a Javi Galán en el centro del campo. Piden los jugadores del Córdoba la amarilla pero no la muestra el árbitro.

29' Buen córner botado por Javi Lara, que tiene un guante en vez de una bota, pero atajó Roberto.

28' Centro de Kijera desde la izquierda que tiene que despejar Caro. El Mirandés ha ido tomando el mando tras varios fallos del Córdoba sacando el balón. La suerte es que los burgaleses no tienen confianza alguna en su capacidad ofensiva y sus ataques acaban muriendo por su propia ineficacia.

26' La lió Javi Lara con todo el equipo saliendo, pero el centro final al punto de penalti de Sangalli encontró providencial a Rodas, que despejó con contundencia para alejar los problemas.

25' Protesta Rodri al árbitro y se encara con Quintanilla, que le derribó dentro del área en la jugada anterior, aunque el árbitro no vio nada y advierte al delantero del Córdoba para que pare en sus quejas.

24' Imprecisiones de ambos equipos en sendos contragolpes. Se rompe por momentos el partido, pero ni Eguaras primero ni Rodri después tomaron la mejor elección.

23' Paró Roberto un disparo de Markovic, de nuevo desde fuera del área, aunque demasiado centrado y fácil para el meta visitante. Tenía varios compañeros libres de marca Markovic pero confió en su disparo.

23' Está muy activo Pedro Ríos en las contras, entrando mucho por el centro y buscando siempre a Rodri.

22' ¡Buen disparo de Aguza! Le pegó desde bastante lejos y Roberto tuvo que estirarse para despejarla cerca de su palo izquierdo. Sufre ahora el Mirandés mientras el Córdoba se va haciendo el señor del partido.

21' Buscaba ahora la contra el Córdoba tras un mal córner botado por el Mirandés, pero el pase de Javi Lara a Rodri fue defectuoso.

20' Despeja Bíttolo un centro pasado del Mirandés que trataba de conectar Sangalli. El balón se iba a marchar fuera pero no se la jugó el lateral cordobesista.

19' Buenísimo pase de Pedro Ríos desde el centro del campo buscando a Rodri. El balón voló por encima de los dos centrales del Mirandés y el delantero no llegó por muy poco a controlar dentro del área. El Córdoba expande su dominio.

17' El Córdoba saca varios córners seguidos, todos despejados por la defensa del Mirandés. El último fue un centro-chut de Javi Lara que llegó a tocar el larguero por fuera antes de escaparse por encima de la portería de Roberto.

15' ¡La tuvo Markovic! Muy bien Markovic recortando en la esquina derecha del área, sentando a Fran Cruz y disparando cruzado buscando el palo derecho de Roberto con la rosca, pero se marchó fuera por poco. La más clara del partido la tuvo el serbio.

14' Bien Javi Galán bajando a cubrir al lateral derecho del Mirandés, Carlos Moreno, y quitándole el balón antes de que lograse centrar.

13' Cayó Markovic en el área tras un buen sombrerito a Álex Ortiz, pero no ocurrió nada.

12' Bien Pedro Ríos presionando a Fran Cruz en la salida del rival, con la mala suerte de que el rechace fue a banda y no hacia el centro, lo que habría supuesto una clara ocasión para el Córdoba.

10' Balón al área puesto por Caro, demasiado bombeado y fácil para el despeje de Fran Cruz.

9' Se hace dueño del balón el Córdoba, tocando cada vez más cerca del equipo dirigido por Pablo Alfaro.

8' ¡Buena respuesta del Córdoba! Sensacional centro de Bíttolo desde la izquierda y un defensor del Mirandés evitó que llegase solo Pedro Ríos para empujarla. Será córner.

7' ¡Uy el Mirandés! Se durmió la defensa del Córdoba a la salida del córner y el contragolpe lo acabó Pedro Martín, dando un pase magistral a Sangalli en el punto de penalti, al que no llegó por muy poco el rojillo. Por poco no comienza adelantándose el equipo burgalés.

6' Jugada ensayada en un saque de esquina en el que Javi Lara buscó con pase raso a Markovic. Contra para el Mirandés.

5' Buscó Javi Lara a Rodri con un balón en profundidad y por alto, al que no llegó por poco el delantero del Córdoba.

3' Sacó con contundencia Deivid del área un balón colgado por Eguaras.

2' Muy buena jugada de Javi Galán por la izquierda, encarando con mucho descaro a Carlos Moreno y sacando un centro que trató de rematar con una volea, aunque conectó mal con el esférico.

1' Caro ha tenido que salirse del campo para que le curen un corte en la cabeza, producto de un choque con un atacante del Mirandés.

0' Comienza el partido, saca de centro el Mirandés.

Esto va a comenzar, saltan ambos equipos al terreno de juego. Muchos claros en las gradas de El Arcángel, que a punto de empezar el encuentro dudamos que registre siquiera media entrada.

Alineaciones

Y ya tenemos el once inicial del Córdoba CF:

Sin sorpresas en el equipo blanquiverde. Solo la baja por sanción de Antoñito, que ha provocado la entrada en el once de Héctor Rodas. Por lo demás, el mismo equipo que salió hace una semana y empató en Mallorca. La responsabilidad del gol recae en Rodri, aunque los dos delanteros del filial, Moha y Quiles, están en el banquillo. Quedan descartados de la convocatoria Samu, Bijimine, Bergdich y Guille.

Por su parte, el Mirandés parte con los siguientes jugadores:

OFICIAL | Este es el once inicial que salta al Estadio Nuevo Arcángel para el #CórdobaMirandés de esta tarde (18:00H.) pic.twitter.com/vWwH5lstOc — CDMirandés (@CDMirandes) 30 de abril de 2017

Con la intención de no caer el descenso, el Córdoba afronta un partido trascendental ante un Mirandés que tiene en este partido su última bala para engancharse en la pelea por la permanencia. Y es que una victoria del Córdoba en el partido que empieza en unos minutos tendría un triple efecto positivo: mantendría la buena racha en El Arcángel, dónde ha vencido en 4 de los últimos 5 partidos (vital, puesto que fuera no gana desde diciembre). Condenaría al Mirandés, ahora colista, al descenso a Segunda B de forma virtual. Y permitiría al equipo no caer en la zona roja (actualmente la salvación la marca el Córdoba, empatado a puntos con el Nástic, que juega mañana).

La presión crece además con el comportamiento de los otros equipos de la zona baja. Esta jornada han vencido Almería y UCAM Murcia, y la cifra de los 50 puntos comienza a parecer cuanto menos necesaria para evitar el descenso. Por ello, Carrión decidió llevarse convocados a todos los hombres disponibles, con excepción de los lesionados Cisma, Piovaccari, Caballero y el sancionado Antoñito, e incluyendo a los canteranos Javi Galán, Moha y Quiles. No quiere relajaciones ni tampoco dar pistas al rival. Con la entrada de Rodas por Antoñito, no parece que el barcelonés vaya a cambiar mucho el once que empató en Mallorca.

El Mirandés, por su parte, viene a Córdoba con la única baja de Ruymán. Viajan a El Arcángel tres excordobesistas, Javi Hervás, Fernando Usero y Fran Cruz, con el objetivo de mejorar la pésima racha de resultados que ha postrado a los burgaleses en el farolillo rojo. Con Pablo Alfaro en los mandos (su cuarto entrenador esta temporada) han perdido tres de los últimos cuatro partidos. Sin embargo, no saben lo que es caer derrotados en el estadio del Córdoba, a lo que querrán agarrarse para evitar una derrota que les dejaría, en el mejor de los casos, a 9 puntos de la salvación con 18 por disputarse.

Duelo, por tanto, de necesidades imperiosas el que vamos a vivir aquí en directo. También puedes seguirnos e interactuar con nosotros en CorDeportes, con el hashtag #CórdobaMirandés.