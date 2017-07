El elegante gesto de Nadal tras la derrota en Wimbledon

Es conocida la deportividad de Rafa Nadal en la victoria, casi siempre, y en la derrota, muy pocas veces. Y una muestra de ello se vivió el lunes en la pista número 1 de Wimbledon cuando tras perder ante el luxemburgués Gilles Muller en octavos de final, tras un vibrante partido a cinco sets y casi cinco horas de juego, Nadal esperó con deportividad y elegancia a que su rival recogiera las cosas para salir juntos de la pista.

Class in defeat.



After a titanic contest, Rafael Nadal waits to walk off court with opponent Gilles Muller#Wimbledon #ManicMonday pic.twitter.com/1URgEVS9sG