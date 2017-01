«El problema es de cabeza, estoy convencido»

Me alegro muchísimo oir esto. Es evidente que hay un problema psicológico, y que el córdoba lo lleva arrastrando desde hace años. No es normal qeue un equipo lo mismo consiga 7 partidos seguidos sin perder y los siete siguientes no gane, o que se hunda de tal manera cuando las cosas van mal. No es el único problema, también tenemos un problema físico, (ya he perdido la cuenta de los años que hace que el córdoba se hunde físicamente en el último cuarto de hora, aunque este año está algo mejor) y necesitamos reforzar la defensa, pero el psicológico es nuestro mayor obstáculo. Con este equipo pero mentalizados somos capaces de llegar a los playoff sin problemas. Con una defensa mejor pero sin arreglar los problemas de cabeza, no.