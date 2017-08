El primer entrenador blanquiverde, Luis Carrión, argumentó en sala de prensa que aunque «hemos ganado, el resultado no nos deben nublar» pues el fútbol lo mismo que te hace sacar pecho, luego te lo hunde». A pesar del resultado positivo de ayer, Carrión sentenció que este «ha sido el partido del que más cosas hay que mejorar». El barcelonés subrayó, sobre todo, la presión defensiva, faceta en la que hemos estado «algo mal». «Nos han salido varias veces», comentó el técnico cordobesista. Otras facetas que el entrenador catalán es la salida de balón, «pues hemos tenido que retrasar demasiado a los mediocentros», y «los centrales deben tener más peso con el balón», así como otros aspectos individuales pues «todo el mundo quiere centrar bien, rematar bien», entre otras cosas.

Fue un partido en el que volvió a jugar Jaime Romero, quien Carrión lo definió como un jugador «de Primera División que ocasionalmente está en Segunda» y «de aquí al próximo año estará en Primera y ojalá sea con el Córdoba». Valorando el aspecto físico de sus jugadores, «tenemos un equipo joven que puede soportar las lesiones».

Sobre posibles incorporaciones, no vamos a «traer por traer como no hicimos en el mercado de diciembre o este verano, creo yo». En este sentido, uno de los nombres que salieron a la palestra fue el del cordobés Fuentes, del que señaló que «antes o queríamos cada tres días y en ese momento tenía contrato y Osasuna no lo dejó salir, incluso hablamos con él». Pero ahora, «para mi la parcela defensiva está más o menos cerrada».