Un duelo de rachas negativas

El encuentro de este domingo enfrentará a uno de los equipos con peor racha en casa, el Valladolid, contra el peor visitante en los últimos meses, el Córdoba.

De hecho, los blanquiverdes no vencen a domicilio desde la jornada 19, cuando se impusieron por dos goles a uno al Real Oviedo. Era 17 de diciembre y aún no se había celebrado la Navidad.

Mucho ha llovido desde entonces, y sin embargo el Córdoba no ha logrado sacar siquiera un punto en las seis últimas visitas. Solo gracias a la mayor solidez en casa, con un 10 de 12 en los últimos cuatro partidos, se ha mantenido el Córdoba a flote y fuera, por los pelos, de los puestos de descenso

MALA RACHA DE LOS LOCALES

Enfrente, un Valladolid que no logra amarrar los puntos en Zorrilla. Los hombres de Paco Herrera perdieron dolorosamente 1-2 en la visita del Nástic en el último encuentro disputado en casa, y dos semanas antes fueron goleados (0-4) por el Levante, en un partido para olvidar.

Su última victoria en su estadio se remonta al 28 de enero, cuando un gol de José Arnáiz y otro de Juan Villar remontaron el tanto inicial de Manucho para darle la vuelta a la tortilla. Fue la útlima vez que el Valladolid pintó de violeta el marcador final.

Precisamente Juan Villar está siendo el referente vallisoletano, que está construyendo su juego y sacando los puntos gracias a la aportación goleadora del onubense (cuatro goles en los tres últimos partidos).

Junto a él José Arnáiz, un mediapunta bajito y polivalente de solo 20 años, canterano que ya debutó el año pasado con el primer equipo aunque ha sido esta la temporada de su despegue. Se ha convertido, de hecho, en una pieza fundamental para Paco Herrera gracias a sus 8 goles y 4 asistencias, jugando detrás de Villar o escorado a banda, gracias a su versatilidad.

A PUNTUAR FUERA DE CASA

Jugarán este domingo, por tanto, un local que no consigue amarrar las victorias en su estadio contra uno de los peores visitantes de la Segunda División. Así, una de las dos nefastas rachas habrá de romperse: o la del Valladolid de no vencer en casa o la del Córdoba de no puntuar a domicilio.

A tenor de las estadísticas, lo lógico sería un reparto de puntos que de poco o nada serviría a las aspiraciones de ambos contendientes. Y es que el Valladolid, a cinco puntos del play-off, no se resigna y tratará por todos los medios de llegar lo más cerca posible del sexto clasificado a la recta final de la temporada.

El Córdoba, por su parte, necesita empezar a sacar puntos a domicilio para consolidar la racha positiva en casa y tratar de sacar la cabeza del embrollo de equipos que, en un pañuelo de un par de puntos, tratan de salir de los puestos calientes de la parte baja.