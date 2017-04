Duelo de necesidades en El Arcángel

Alineaciones

Y ya tenemos el once inicial del Córdoba CF:

Sin sorpresas en el equipo blanquiverde. Solo la baja por sanción de Antoñito, que ha provocado la entrada en el once de Héctor Rodas. Por lo demás, el mismo equipo que salió hace una semana y empató en Mallorca. La responsabilidad del gol recae en Rodri, aunque los dos delanteros del filial, Moha y Quiles, están en el banquillo. Quedan descartados de la convocatoria Samu, Bijimine, Bergdich y Guille.

Por su parte, el Mirandés parte con los siguientes jugadores:

Con la intención de no caer el descenso, el Córdoba afronta un partido trascendental ante un Mirandés que tiene en este partido su última bala para engancharse en la pelea por la permanencia. Y es que una victoria del Córdoba en el partido que empieza en unos minutos tendría un triple efecto positivo: mantendría la buena racha en El Arcángel, dónde ha vencido en 4 de los últimos 5 partidos (vital, puesto que fuera no gana desde diciembre). Condenaría al Mirandés, ahora colista, al descenso a Segunda B de forma virtual. Y permitiría al equipo no caer en la zona roja (actualmente la salvación la marca el Córdoba, empatado a puntos con el Nástic, que juega mañana).

La presión crece además con el comportamiento de los otros equipos de la zona baja. Esta jornada han vencido Almería y UCAM Murcia, y la cifra de los 50 puntos comienza a parecer cuanto menos necesaria para evitar el descenso. Por ello, Carrión decidió llevarse convocados a todos los hombres disponibles, con excepción de los lesionados Cisma, Piovaccari, Caballero y el sancionado Antoñito, e incluyendo a los canteranos Javi Galán, Moha y Quiles. No quiere relajaciones ni tampoco dar pistas al rival. Con la entrada de Rodas por Antoñito, no parece que el barcelonés vaya a cambiar mucho el once que empató en Mallorca.

El Mirandés, por su parte, viene a Córdoba con la única baja de Ruymán. Viajan a El Arcángel tres excordobesistas, Javi Hervás, Fernando Usero y Fran Cruz, con el objetivo de mejorar la pésima racha de resultados que ha postrado a los burgaleses en el farolillo rojo. Con Pablo Alfaro en los mandos (su cuarto entrenador esta temporada) han perdido tres de los últimos cuatro partidos. Sin embargo, no saben lo que es caer derrotados en el estadio del Córdoba, a lo que querrán agarrarse para evitar una derrota que les dejaría, en el mejor de los casos, a 9 puntos de la salvación con 18 por disputarse.

Duelo, por tanto, de necesidades imperiosas el que vamos a vivir aquí en directo. También puedes seguirnos e interactuar con nosotros en CorDeportes, con el hashtag #CórdobaMirandés.