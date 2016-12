"Disfruto mucho, pero esta profesión tiene una parte dura"

Acaba el 2016 y Luis Enrique hace un repaso a un año fructífero en el que se ha conquistado la Liga, la Copa y la Supercopa de España. Pero ahora toca afrontar el futuro con los retos que se pretentan en todas las competiciones y, también, más allá del terreno de juego.

En este sentido, dos objetivos tiene el club: atar la renovación de Messi, que finaliza contrato en el 2018, y también la del entrenador, que acaba en junio pero que sigue sin desvelar su continuidad.

"Pues, la verdad, no lo sé. No tengo ninguna duda de que estoy en el mejor equipo, en el mejor club, con los mejores jugadores, en mi casa, con mi familia, aquí y ganando cosas, y disfrutando muchísimo, pero también hay una parte de esta profesión dura, que me cuesta, que tiene su cosa negativa", explica Luis Enrique en una entrevista con Barça TV, en la que agrega que solo se ve en el banquillo azulgrana. "Soy claramente consciente de que si no es aquí, no será en ningún otro lado".

MÁXIMA AMBICIÓN

No tiene claro su futuro Luis Enrique pero sí está convencido de que el Barça terminará esta campaña levantando nuevos títulos. "Viendo cómo se lo toman los jugadores, eso me hace ser optimista y me lleva a pensar en que han de caer títulos porque creo que somos los que mejor jugamos. Vamos a intentar reconquistarlo todo porque para eso está hecho este equipo".

Sin embargo, en la Liga las cosas no están nada claras. El Barça anda a seis puntos de un Madrid que se mantiene intratable. "Es verdad que estamos en desventaja respecto al líder, pero creo que somos capaces de darle la vuelta a esta situación".

Y para fundamentar ese optimismo, Luis Enrique se traslada a la pasada temporada, cuando el Barça supo enderezar una situación de crisis para sobreponerse y conquistar de nuevo la Liga en un pletórico final.

"Tiene mérito volver a ganar una Liga, pero también el modo como lo hicimos. Hubo un momento, el partido del Valencia, en el que veníamos de perder, el Madrid se nos acercaba peligrosamente... Fuimos superiores y perdimos de manera injusta. Y llegó un momento en el que el equipo no tenía ningún crédito, tenía que ganar todos los partidos y allí dio muestras de una solidez increíble", cuenta el técnico.

MESSI, INCOMPARABLE

También valora el entrenador haber logrado que el equipo tenga muchos más registros de juego desde su llegada al banquillo. "Cuando llegamos al Barça, nos habíamos marcado el objetivo de que queríamos dejar de ser previsibles, difícil en un equipo que siempre quiere tener el balón. Pero ahora tenemos nuevos mecanismos que el equipo ha incorporado y que nos hacen ser aún más peligrosos".

Lo que también tiene claro Luis Enrique es que Messi debe acabar su carrera en el Barça y que no habrá otro jugador como Leo. "Messi es una cosa diferente. Es que es ridículo ya que comparen premios, melones de oro… Que un jugador sea capaz de hacer esto en esta época… No, no habrá otro igual. No solo por su increíble calidad sino también porque es un ganador".