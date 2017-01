El desmarque de Carrión

El actual entrenador del Córdoba mantiene las mismas batallas que su antecesor. Intenta convencer a todos de que el equipo no está tan mal como algunos detectan, defiende su independencia con respecto al poder económico del club y presume de capacidad de decisión junto a su director deportivo, con el que aún no han visto nada que mejore lo que hay en el plantel. En lo único que coincide es en que la clasificación «es mala».

FICHAJES / POR AHORA, NADIE MEJORA LO QUE HAY

“No es verdad que el club ponga impedimentos económicos”

«Mi trabajo es conseguir puntos. El de Emilio -Vega- es conseguir y tratar de ofrecer jugadores», señaló Carrión. «Hasta el día de hoy eso está pasando. Y lo que hace el club, desde que yo estoy... No es verdad que se ponga impedimentos económicos», aseguró el catalán, que centró su trabajo en «tratar de traer lo que mejore al equipo. En eso estamos todos. Si viene alguien que mejore seré el más contento del mundo», pero «si viene alguien que no mejore... Yo no estoy de acuerdo», aseveró el técnico blanquiverde. Además, indicó en referencia a posibles salidas que «no voy a tener una plantilla de 25, porque creo que es dañino», aunque no desveló si ya había hablado con algún jugador de su plantel sobre un hipotético adiós. «Lo que hablemos cada uno me lo quedo para mí», aunque dejó claro que «no voy a obligar a nadie a ninguna situación y nunca se ha apartado aquí a nadie. Pero hablaremos claro. Todos tienen sus contratos» y recordó que «el que quiera estar aquí al cien por cien tiene sitio». Y tampoco dejó claro en qué posiciones, teóricamente, se trabaja. «En esto del fútbol se cambia de opinión muchas veces. Un jugador da un rendimiento y no te planteas mejorar esa situación», por lo que «no se trabaja en posiciones específicas. Valoramos muchas posiciones». Y ahí enmarcó el único fichaje invernal hasta ahora: «Vino Javi Lara porque creíamos que nos podía dar cosas» en su demarcación.

COMPOSICIÓN DE PLANTILLA / ¿QUÉ NECESITA?

“Soy un tío con pelotas, aunque digan que soy una marioneta”

Quizás por lo declarado un minuto antes o puede que por la desconfianza que genera un discurso calcado de su antecesor en el cargo, que a su vez también repitió lo mismo que la pasada temporada, Carrión insistió con más vehemencia en su independencia a la hora de tomar decisiones. «¿Tú puedes apostar que mañana vas a estar en algun sitio? No lo sabes, ¿no? Lo dije desde el primer día y no sé cómo se interpretan las cosas. Yo soy bastante claro y voy para adelante con lo que digo. Mis padres me educaron bien, soy un tío con pelotas, aunque digan que soy una marioneta o no sé», se defendió el catalán, que cuando se le recordó el exceso de centrocampistas en el plantel (13), recordó que «en el ascenso con el filial jugué con cinco mediocentros. Yo pienso que en el campo tienen que estar los mejores y repartirlos como quieras. ¿Que son muchos? A lo mejor si, pero estoy contento con todos y todos son diferentes. Con lo cual, perfecto para mi».

Además, se da la circunstancia de algún jugador que ha ido de la grada al campo de un partido a otro. Carrión explicó que «cada partido tiene circunstancias y buscamos jugar con lo mejor posible. A mí no me gusta llevar muchos defensas en el banquillo, más bien adaptar los que ya llevas y meter más gente de arriba; esta semana, por ejemplo, Caro no entra -en la convocatoria- y estoy contento con él», defendió el técnico blanquiverde.

SITUACIÓN / «PARECE QUE ME JUSTIFICO SIEMPRE»

“Desde mi punto de vista, el equipo se encuentra bien”

A la hora de valorar la situación del equipo, Carrión empezó con brío y fue perdiendo fuerza paulatinamente. De primeras, el preparador cordobesista defendió que «desde mi punto de vista el equipo está bien. Parece que me esté justificando siempre», se quejó. «Hemos hecho buenos partidos», recordó: «El día de Girona, la primera parte fue muy mala, en la segunda mejoramos tras el gol. En Alcorcón, la primera fue buena y la segunda, mala». Quizás por esa entrada con fuerza, quizás porque fue meditando conforme hablaba, Carrión matizó posteriormente: «Creo que el equipo está más o menos bien, la clasificación es malísima y hay que mejorarla», reconoció, para ampliar posteriormente que «tenemos que mejorar cosas. La posición es mala» y aseguró que «la plantilla tiene rendimiento por sacar. A eso me refiero», lo que engarzó, de nuevo, con la necesidad -o no- de acudir al mercado invernal de fichajes. «¿Que es mejorable? Todas las plantillas son mejorables». Para terminar, volvió a insistir en la necesidad de elevar el nivel, en líneas generales. «Debemos mejorar cosas de la primera vuelta, incluso cosas que se han hecho estando yo». Curiosamente, y a pesar del desmarque con respecto a la opinión de la mayoría -excepto la del club-, Carrión en esta ocasión no habló del supuesto «problema mental».