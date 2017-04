Deivid: "Hemos demostrado muchísima personalidad"

Pedro Ríos fue el primero de los protagonistas del Córdoba en hablar ante los periodistas. El extremo jerezano ha asegurado que "el equipo ha salido bien, concentrado desde el primer minuto pero hemos tenido la mala fortuna de que se han adelantado muy pronto". A pesar de ello, ha analizado que "eso podríamos haberlo acusado pero el equipo ha reaccionado bien. Hemos mantenido la concentración, la compostura en el campo y luego hemos tenido alguna que otra ocasión para ponernos por delante en el marcador, porque ellos estaban con muchas dudas".

Se lamentaba incluso Pedro Ríos de las ocasiones falladas en la primera mitad y de las opciones del Córdoba para llevarse los tres puntos: "Hemos perdido una buena oportunidad para ponernos por delante en el marcador y por eso luego ha venido el sufrimiento de los últimos minutos. Somos dos equipos que nos jugamos tanto que al final pasa lo que les ha pasado a ellos, que jugando en casa han tirado al final para arriba como locos".

Sin embargo, sacaba lo positivo Ríos, al asegurar que "para nosotros era muy importante no perder. Nosotros hemos salido a por el partido pero no hemos podido llevarnos los tres puntos. No nos vamos a casa contentísimos, pero sí es verdad que sabíamos que un punto aquí era muy importante".

Sobre su gol, puso el acento en la jugada de Javi Galán más que en su definición: "Javi va de menos a más, es un jugador que tiene muchísimas cosas que nos está dando y nos va a seguir dando hasta el final. Los extremos es lo que tenemos, un día las metemos y otro asistimos, y la verdad es que me la puso muy bien al segundo palo".

Cuestionado sobre la falta de concentración en el primer gol del Mallorca, Ríos ha defendido a sus compañeros al interpretar que "en los 90 minutos han habido fases diferentes, y por momentos hemos tenido bien la pelota y hemos sabido llegar con peligro, sobre todo en la primera parte", quitando de este modo hierro al hecho de que el Córdoba encajase un gol en el minuto 2.

Sobre el arreón final del Mallorca que casi llevó a la victoria de los locales, Ríos lo achacó a los "cambios ofensivos" de los bermellones, aunque reconoció que "quizás en ese momento nos ha faltado confianza para salir a buscar el partido, pero es difícil, los nervios, la tensión, el cansancio en la segunda parte a la altura que está la temporada...".

"Ha sido un punto bastante valioso para nosotros", finalizó el veterano jugador de banda cordobesista.

DEIVID: "HEMOS TENIDO MUCHA PERSONALIDAD"

Comenzaba Deivid analizando también el tempranero gol del Mallorca: "Ellos nos marcaron demasiado pronto, con un rebote en el área, pero el equipo no se vino abajo, siguió jugando tal como habíamos planeado toda la semana. Demostramos muchísima personalidad durante la primera parte, tuvimos el balón y llegadas con bastante peligro, mientras ellos trataban de buscarnos a la contra".

Para el central canario, el dominio fue del Córdoba hasta los diez minutos finales, en una segunda parte "que se podía decidir para uno u otro lado por un detalle". En el arreón final bermellón Deivid consideró que acabaron encerrados porque "a ellos se les notaba que tenían que ganar o ganar, que lo tienen muy complicado después de no habernos vencido, y eso influyó en los últimos minutos".

Asistió sorprendido Deivid al nivel de los atacantes mallorquinistas, al asegurar que "hacía mucho tiempo que no veía tantas faltas y córners botados con tanta calidad", lo que influyó en que los locales apretasen tanto.

Pero Deivid acabó su aparición ante los medios sacando pecho: "El equipo se hizo fuerte, con un portero sensacional y con una defensa que no hemos dejado que nos remataran ninguna clara".