Cruzada en el ciclismo por la supresión de las azafatas

Del 17 al 24 de enero tendrá lugar en Australia la primera prueba de la temporada 2017 del calendario UCI World Tour, la 'Champions' del ciclismo. Se trata de la Tour Down Under y al final de cada carrera, como gran novedad, no habrá bellas azafatas en el podio entregando ramos de flores ni besando en las mejillas de los ganadores de cada etapa ni del portador del maillot de líder.

La organización de la competición australiana ha optado por suprimir la arraigada tradición en el deporte de la bicicleta y en tantos otros. Una manera de lanzar un mensaje contra la cosificación de la mujer y proyectar otro tipo de protagonismo de ellas en el deporte. Algunos ciclistas españoles han mostrado públicamente su apoyo a esta iniciativa. Otros no lo ven tan claro.



EL PRECEDENTE AUTOMOVILÍSTICO

Leon Bignell, ministro de deportes de South Australian, explicó a la cadena ABC News que "no tiene mucho sentido que el Gobierno pague a las azafatas del podio al tiempo que financia tratamientos psicológicos para ayudar a las chicas jóvenes con trastornos provocados por su imagen corporal”.

Esta medida ya se tomó en una de las pruebas automovilísticas más importantes de Australia, la Adelaide’s Clipsal 500 Motorcar Race. Ahora se ha apostado por hacerla extensible al Tour Down Under.

En esta cita australiana, las azafatas serán sustituidas en la ceremonia de los premios por jóvenes promesas del ciclismo. Recientemente, en la última carrera del año, en Abú Dabi, los trofeos fueron entregados por azafatos masculinos. Por cuestiones religiosas, como es habitual en los países del Islam.

FALTA DE VALENTÍA

El ciclista vasco Mikel Landa, tercero del Giro 2015, ha declarado su apoyo a esta medida. "Esa es la línea que debemos ir. Las azafatas en los podios sobran. Es como tratarlas como objetos, las infravaloramos", ha asegurado al diario El Correo. Reitera Landa, del conjunto Sky, que es una "costumbre" que, en su opinión, requiere erradicarse con valentía. "Aquí es una costumbre arraigada y nadie se atreve a dar el paso, pero hay que admitir que poner ahí arriba a mujeres elegidas por ser guapas y tener buen cuerpo no es la mejor imagen que se pueda dar de ellas".

David de la Cruz, ciclista de Sabadell del Quick Step, el último corredor español que ha sido líder de la Vuelta, fue citado recientemente por la revista 'Ciclismo a fondo' para abordar este tema. Evitó manifestarse de forma contundente. "Yo no estoy ni en contra ni a favor. Aunque soy consciente de que en muchas o en la totalidad de las carreras es una labor remunerada y por lo tanto eliminar la figura de la azafata equivale a eliminar un puesto de trabajo. Para mí el machismo es infravalorar a la mujer, y por lo tanto lo que puede parecer machista es tomar una decisión de este calibre sin consultar a las protagonistas, porque en realidad a nosotros lo que nos importa es recibir el premio, ya sea en manos de un hombre, mujer o un canguro en el caso de Australia".

Pedro Delgado, ganador del Tour 1988 y comentarista de TVE, ha afirmado este lunes a EL PERIÓDICO, que, en su opinión, "es una polémica absurda, pues actualmente los podios, sobre todo los de las grandes carreras, Tour, Vuelta y Giro, están muy dignificados".