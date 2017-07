Cristóbal retorna al Itea Córdoba Futsal

El Itea Córdoba CF Futsal va tomando cuerpo de cara a lo que será su puesta de largo en 2ª División. El plantel dirigido por Macario –comenzará la pretemporada el próximo 7 de agosto- volverá a contar con la presencia de Cristóbal Gracia sobre la pista. Tras varios meses en tierras italianas, el nuevo jugador blanquiverde vuelve a la que fue su casa durante temporada y media. Potencia, gol y calidad para un bloque que ya cuenta los días para pisar el parqué de Vista Alegre.

Espejeño de 26 años, inició su andadura en el fútbol sala en la temporada 2011/12 defendiendo la elástica del equipo de su localidad natal, el cual militaba por aquel entonces en categoría provincial. Su gran labor le permitió dar el salto, un año después, a Tercera División. Santaella, su siguiente destino. Su progresión provocó que muy pronto la 2ªB llamara a su puerta. Ategua (2013-2015) e Itea (2015-2017) pudieron constatar de primera mano el gran estado de forma de un ala que probó fortuna en el Futsal Bisceglie, equipo italiano de 2ª División al que marchó en el último mercado invernal.

Cristóbal no ocultaba su satisfacción tras concretarse su retorno a la disciplina cordobesa. “Pese a mi salida en Navidad, nunca he estado desvinculado del club. No dudé ni un instante en volver. Formar parte de un proyecto tan ilusionante como este no tiene precio. Es pronto para hacer una valoración global pero la gente se está volcando con la nueva etapa emprendida por este deporte en la provincia. El hecho de llevar la blanquiverde supone una motivación extra”, recalcaba un exultante Cristóbal, el cual se mostraba ansioso por ponerse a las órdenes de Macario, técnico con el que nunca ha coincidido en su trayectoria deportiva.