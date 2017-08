Cristiano se incorpora a los entrenamientos bajo la incógnita de la continuidad

Cristiano Ronaldo se ha reincoporado este sábado a los entrenamientos con el resto de la plantilla madridista, que le ha recibido con los brazos abiertos tras una pretemporada decepcionante (dos derrotas y dos empates) en la que Benzema y Bale, los otras dos patas de la BBC, no han sido capaces de marcar un solo gol. Ha vuelto el goleador portugués tras una vacaciones veraniegas rematadas con su comparecencia ante la titular del juzgado numero 1 de Pozuelo de Alarcón para echar balones fuera sobre el presunto fraude fiscal de 14,7 millones del que se le acusa. Un interrogatorio que aprovechó para alimentar la incógnita sobre su futuro blanco.

Desde que el 16 de junio el diario portugués 'A Bola' soltara la bomba de que Ronaldo quería abandonar el equipo blanco de forma inmediata, el jugador portugués no ha abierto la boca más que para decir a la magistrada Mónica Gómez Ferrer que le gustaría volver a Inglaterra, donde nunca tuvo ningún problema. No especificó cuándo, ni si sería para continuar allí su carrera futbolística ahora que ya es seguro que no será el PSG el que haga saltar la banca con su fichaje, como se especuló cuando el periódico luso aseguró que su etapa blanca tocaba a su fin.

LA SOMBRA DEL UNITED

Tampoco será su destino el Manchester United, el rival en la Supercopa de Europa el martes próximo y la otra gran opción que se le podía abrir en caso de dar un paso que ni Florentino Pérez ni Zinedine Zidane quieren imaginar. Por quien suspira José Mourinho es por Gareth Bale, pese a que el agente del futbolista gales, Jonathan Barnett, aseguró hace unos días en BBC Sport que ve "ridícula" y "estúpida"la insistencia en especular con la posible salida del jugador del Madrid.

Una declaración que no disuadió al 'Daily Star' de abrir ayer su sección de deportes con la noticia de que Bale está en venta y el United ofrece por él 100 millones de euros, más o menos la cantidad que el club blanco pagó al Tottenham en el verano del 2013 pero que ahora considera insuficiente. Otro diaro británico, 'The Sun', desvelaba que el Madrid ha prohibido a Gareth jugar al fútbol en el campo que se ha hecho construir junto a la mansión que posee en Gales. Una decisión fundamentada en que el seguro contratado por el Madrid no cubriría una hipotética lesión del jugador en ese caso. Hasta ese punto llega la psicosis blanca a causa de la fragilidad física del futbolista.

SITIO PARA MBAPPÉ

Zidane, mientras tanto, no deja de arroparle, lo mismo que a Ronaldo, aunque todo lleva a pensar que Bale es de, los tres de la BBC, quien más posibilidades tiene de marcharse en el caso de que el Madrid se lance definitivamente a por Mbappé. Lo que no quiere bajo ningún concepto el técnico francés es tener a los cuatro porque el reparto de minutos entre ellos podría convertirse en una fuente inagotable de conflictos.