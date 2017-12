Un crecimiento sostenido

El año para el ciclismo cordobés de montaña ya ha terminado con un crecimiento moderado en la provincia. Un total de 25 pruebas provinciales de competición han tenido lugar dentro del calendario de la Federación Andaluza, tres más que en el 2016 y nueve más que en el 2015. Sin embargo, la expansión del ciclismo MTB por la provincia, con la aparición de nuevas carreras, no se ha visto acompañado en la participación, ya que las cifras son muy similares a las de años anteriores. Mientras el pasado año acabaron 6.914 ciclistas las 22 pruebas, en el año en curso han terminado las carreras tres menos --6.911-- en 25. Estas cifras han provocado un lógico descenso en la media de participantes por carrera que ha pasado de los 418,18 de hace dos años a los 276,44 del 2017, un descenso por ello del 33,9%.

Una de las cifras más positivas es la del ascenso de la participación femenina, que ha crecido gracias sobre todo a la aparición del circuito rali, que ha propiciado la entrada en la MTB de los más pequeños y las mujeres al celebrarse en circuitos de corto recorrido. La participación femenina en las carreras de la provincia ha pasado en dos años de representar el 2,4% del total a ser el 6,1%.

LAS MEJORES PRUEBAS

La Guzmán el Bueno (1.950 ciclistas en meta), la Diario CÓRDOBA (517) y la Vuelta a Córdoba (484) han liderado el circuito provincial por sus cifras de participación. El presidente del club Ciclos Cabello, Antonio Cabello, que es uno de los organizadores de las dos pruebas con más ciclistas, asegura que «la Media Maratón Diario CÓRDOBA se ha posicionado muy bien en Córdoba y el resto de Andalucía. La Guzmán el Bueno tiene ya un nombre en toda España y hasta en el extranjero. En ambos casos buscamos más la calidad de la prueba que la cantidad de ciclistas». La próxima Guzmán el Bueno, que se celebrará el 8 del abril del 2018, ya ha cerrado el plazo de inscripción al agotar en menos de un mes los 3.000 dorsales disponibles, todo un éxito para esta carrera en la que también participa la Brimz Guzmán el Bueno X.

El delegado en Córdoba de la Federación Andaluza, Manuel Barea, considera que «hemos visto un aumento de niños y niñas en las escuelas ciclistas gracias a los monitores y los clubs. Tenemos un excelente apoyo de la Diputación con los circuitos Naturcor, XCM Series y Rali».

Víctor Manuel Fernández (Wolfbike Citröen Cosersa) ha vuelto a ser el ciclista del año al acumular nueve victorias -la Diario CÓRDOBA entre ellas-, por las ocho de Pepa Arroyo (Ciclos Castillo). Fernández asegura que «ha sido una de mis mejores temporadas, pues he logrado 17 victorias. Me he sentido muy querido por el cuerpo técnico del equipo. Arroyo también ha terminado satisfecha con el que ha sido el mejor año de su carrera.