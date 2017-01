El cordobés Ángel Muñoz gana en la Media Maratón de Sevilla

El cordobés Ángel Muñoz y la extremeña María del Carmen Ledesma se proclamaron este domingo vencedores del Media Maratón de Sevilla, que batió su récord de participación con un tope de 8.001 corredores.

En esta vigésima segunda edición, que terminó en el Estadio de la Cartuja tras recorrer 21,097 kilómetros por el centro histórico de la ciudad, el joven Ángel Muñoz, de Pozoblanco (Córdoba), logró un trabajado triunfo al hacer un tiempo de 1 hora, 9 minutos y 51 segundos, con 44 segundos de ventaja sobre el segundo, el extremeño Juan Luis González.

De esta forma, según informó la organización, el pozoalbense impidió que González revalidara su victoria del pasado año, mientras que completó el podio Manuel Jesús Burgos, tercero con 1 h 10 min 58 s.

Muñoz, conocedor del buen esprint de González, impuso un ritmo alto en los últimos kilómetros que le permitió cruzar la meta en solitario y, tras la carrera, expresó su "gran sorpresa" porque no creía que pudiera ganar, aunque se fue "sintiendo bien" y acabó "muy fuerte".

En féminas, Mamen Ledesma, ganadora en 2016, repitió triunfo y batió su marca personal con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 15 segundos, y le siguieron Carmen Gutiérrez Peña, segunda con 1 h 24 min 34 s, y Guadalupe Rodríguez, tercera con 1 h 25 min 35 s.

"Correr en Sevilla siempre es muy especial para mí. Estoy muy satisfecha no sólo por la victoria, si no por que me encuentro en un buen momento de forma y no siempre se consigue plasmarlo en una buena marca"