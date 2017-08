El Córdoba trata de remontar a la heroica (0-2)

55' ¡Paradón de Cifuentes! ¡Vaya estirada del meta cadista para impedir el primer tanto del Córdoba! Remató de cabeza Alfaro, el balón picó en el suelo y cuando medio Arcángel cantaba el tanto la sacó el portero rival.

54' Sensacional pase interior de Javi Lara hacia Jaime Romero, que no encontró luego rematador.

53' Falta muy clara de Aguza sobre Aitor para cortar un contragolpe. Le perdonó la tarjeta Gorostegui Fernández-Ortega.

51' El Cádiz pide manos de un defensa del Córdoba en un còrner, aunque el árbitro no pitó nada.

50' Se marcha con problemas gástricos Salvi Sánchez y entra Álex Fernández.

49' Abdullah trató de hacerle un sombrerito a Aguza dentro del área y el balón acabó en córner. Se duele en el suelo Salvi Sánchez, que ya tuvo problemas físicos en la primera mitad. Salen las asistencias.

48' Cada balón que pierde el Córdoba cuando sale al ataque es un infierno para su defensa. El Cádiz tiene una facilidad increíble para montar las contras. Cuando la bola llega a Salvi o Álvaro con espacios el peligro está asegurado.

47' Recordemos que el Córdoba está jugando con un solo central y dos delanteros, ya que antes del descanso quitó a Joao Afonso para meter a Jona, buscando a la heroica la remontada.

46' Bien ahora Fernández para quitarle un balón a Barral en la banda izquierda del ataque amarillo. Está muy incisivo y móvil el delantero cadista.

45' Arreglada la portería. Saca el Córdoba, comienza la segunda parte.

Hay problemas en la red de la portería de Cifuentes. El árbitro ha pedido que se arregle un agujero de la red para que el partido pueda reanudarse.

Descanso

48' Final de la primera parte. El Córdoba pierde 0-2 al descanso, y los pitos de la afición local son acallados por los cánticos de la afición del Cádiz.

47' Despeja la zaga del Cádiz. Queda un minuto para el descanso. Aprieta el Córdoba con centros a la olla.

46' Buena jugada por la derecha entre Fernández y Romero que acaba en saque de esquina.

45' ¡Qué pena! Buen saque de esquina botado por Javi Lara, y Cifuentes se estiró para despejar un gran remate de Joao. A punto estuvo de marcar el Córdoba a balón parado.

45' Tres minutos de prolongación.

44' Carrusel de córners sin peligro del Córdoba ahora. Aprieta con más corazón que cabeza el club califal para recortar distancias antes del descanso.

43' Mal ahora Guardiola, que conducía una contra del Córdoba con varios compañeros libres de marca pero se durmió. La jugada la inició Alfaro con un taconazo de mucha calidad.

42' Nuevo contragolpe mortífero del Cádiz. Álvaro se fue con una facilidad increíble por la derecha, pero su centro al corazón del área no encontró rematador.

41' Falta en ataque de Jaime Romero, que se había colocado ahora en la derecha, sobre Bijker.

40' Menos mal que se lió Barral en la finalización de un contragolpe en el que atacaban 3 para 3. Pudo ser la sentencia. El Córdoba está muerto, deseando que llegue el descanso para recomponer filas.

39' Se la juega Carrión. Quita del campo a un central, Joao, y mete al segundo delantero, Jona. Con todo a por la remontada

38' Centro de Pinillos que rebota en Abdullah antes de perderse por la banda.

34' Y llegó el segundo gol del Cádiz. Nuevo contragolpe, esta vez de Barral por la derecha. El delantero se intercambió los roles con Álvaro García, que fue el que remató en el punto de penalti para abrir brecha en el marcador. Se pone muy fea la cosa para el Córdoba.

32' De nuevo imprecisiones de ambos conjuntos ralentizan el partido. El ritmo pausado beneficia al Cádiz, que va ganando.

31' Muy bien José Mari superando la presión de varios jugadores del Córdoba para evitar perderla con todo su equipo arriba.

30' Falta muy clara de Joao Afonso sobre Barral para evitar que controlase de espaldas un saque de portería de Cifuentes.

28' ¡La que ha salvado Joao! Sensacional el portugués rebañando de las botas de Aitor un pase de la muerte de Salvi Sánchez. Fue una contra de libro realizada por el Cádiz con gran eficacia y que, de no mediar la providencial actuación del central portugués, habría significado el 0-2.

27' Bien Javi Lara recuperando en línea de tres cuartos, aunque su disparo fue flojo y al centro, fácil para Cervera.

27' Dos minutos ha durado el "tiempo muerto".

25' El árbitro decreta la pausa para beber agua. Recordemos que la Liga decreta que si se sobrepasan los 40 grados el árbitro puede parar una vez en cada parte para que los jugadores se refresquen. Ambos técnicos aprovechan para charlar con sus jugadores.

24' Mal saque de esquina aunque en la salida de la contra de Salvi acabó haciéndole falta a Edu Ramos.

23' Buena jugada de Jaime Romero por la izquierda, pase a Guardiola y el tiro del delantero acabó rebotando en un defensa del Cádiz. Buena oportunidad ahora para el Córdoba.

22' Muchas imprecisiones ahora de ambos equipos en el centro del campo. El Cádiz no quiere perderla cerca de su área y el Córdoba es incapaz de trenzar con peligro cuando sobrepasa la medular.

22' Caracoleó y centró desde la izquierda Jaime Romero pero despejó contundente Servando dentro del área.

21' ¡Bien Stefanovic! Disparó Álvaro García desde la frontal del área, tras el rechace de un córner, y atajó sin problemas el meta serbio.

20' El Cádiz no se complica sacándola y busca de forma descarada a Salvi y Álvaro, sus bandas. David Barral no para de moverse y desmarcarse, y le da mucho trabajo a los centrales del Córdoba, siempre ayudados por Edu Ramos, más pendiente de defender que de construir.

19' Buscó Edu Ramos el cambio de orientación hacia Alfaro en la derecha, pero el balón fue demasiado largo.

18' Falta de Servando sobre Sergi Guardiola, que trataba de bajar un balón en largo del Córdoba. Está muy peleón el de Jumilla.

18' Buscó Edu Ramos a Pinillos pero erró en el pase. Banda para el Cádiz.

17' Bien Edu Ramos, de nuevo, cortando un ataque del Cádiz.

16' No termina de engarzar una jugada completa el Córdoba. Está actuando muy bien el centro del campo del Cádiz.

13' Falta en ataque de Pinillos sobre Carpio, al que trataba de desbordar por la banda izquierda del ataque.

12' Despeja en hasta tres ocasiones la defensa del Cádiz sendos centros del Córdoba tras el córner inicial.

12' Tocó en un jugador de la barrera antes de perderse rozando el larguero defendido por Cifuentes. Primera ocasión clara para el Córdoba. Será córner.

11' Marcos Mauro realiza una falta a Guardiola a unos tres metros del área. Buena para el disparo directo de Javi Lara, que ya coloca la bola.

10' Se pasea el centro desde la izquierda de Guardiola por el área del Cádiz. Despeja la zaga amarilla. Ataca con insistencia ahora el Córdoba, que se ha repuesto del mazazo inicial.

9' Muy buen centro de Alfaro desde la derecha pero Guardiola y Aguza se estorbaron en el remate. Busca con insistencia ambas bandas el Córdoba, con Javi Lara repartiendo los pases.

8' Sensacional ahora Joao Afonso arrebatándole el balón a Barral y provocando el saque de puerta tras rebote del balón en el punta cadista.

7' Buen centro de Jaime Romero que no encuentra rematador. Sergi Guardiola acabó por los suelos pero el árbitro no apreció penalti.

6' Sale bien Cifuentes y despeja el peligro. Trató de salir con peligro a la contra el Cádiz pero estuvo muy atento ahora Edu Ramos.

5' Bien Jaime Romero encarando por la izquierda y provocando el córner de Carpio, que se tiró con todo y se llevó por delante balón y pierna del extremo cordobesista. No vio falta el árbitro.

4' Muy bien Stefanovic atajando el corner. Sin peligro.

4' Nueva jugada por la derecha del Cádiz, que provoca el primer saque de esquina del partido. Tuvo que ir a apagar el fuego Edu Ramos.

2' Duro mazazo para el Córdoba, que ha encajado uno de los goles más tempraneros que se recuerdan en El Arcángel. Toca remar contracorriente.

0' Gol del Cádiz. Gol de David Barral en el segundo 33 de partido, a centro de Salvi.

0' El Cádiz saca de centro. Comienza el partido.

Se guarda un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils.

Suena el himno del Córdoba. Saltan ambos conjuntos al césped. ¡Qué ganas de fútbol! Hay una buena entrada en el estadio, alrededor de 10.000-11.000 asistentes, y gente todavía entrando.

Ambos equipos se marchan a vestuarios. ¡Ya queda muy poco para empezar!

Hay muy buen ambiente en las gradas de El Arcángel. Las camisetas amarillas dan un colorido especial al estadio ribereño, que acoge en menos de 10 minutos el debut del Córdoba en la temporada 2017/18.

¡Ya tenemos las alineaciones de ambos conjuntos!

En el Cádiz, sin sorpresas.

Parten José Mari y Garrido en el doble pivote, los incisivos y veloces extremos Salvi y Álvaro, y David Barral en la punta.

Carrión, por su parte, ha sorprendido con su alineación, ya que ha elegido un trío atacante distinto al esperado.

Con Stefanovic en portería. la defensa de cuatro formada Fernández, Joao, Josema y Pinillos, y el trivote compuesto por Edu Ramos, Aguza y Javi Lara en el centro del campo, no se salen de lo pronosticado. Pero el técnico barcelonés ha decidido dejar en el banquillo a Javi Galán y Jona y sacar a Jaime Romero y Sergi Guardiola. En la diestra partirá Alfaro.

El Córdoba busca en menos de una hora su primera victoria en El Arcángel para abrir con buen pie la temporada 2017/18. El conjunto de Luis Carrión se ha transformado por completo en este mercado veraniego, con 18 bajas y 10 fichajes. Tanto la defensa como la delantera son totalmente distintas y ello se notará en el primer once que dentro de unos minutos dará a conocer el club blanquiverde.

El centro del campo, a pesar de que también ha sido retocado, guarda las esencias del pasado curso. Carrión encontró en el trivote Edu Ramos-Javi Lara-Aguza la base del despertar final del equipo, ese tirón en el último cuarto de campaña que permitió una salvación más holgada de lo que cabía esperar vistos los apuros pasados durante buena parte del año.

Para retener los tres primeros puntos del campeonato, el Córdoba deberá vencer a un Cádiz que aún guarda en el recuerdo su última temporada. Los pupilos de Álvaro Cervera se colaron en el play-off tras todo el año en los puestos altos de la tabla, aunque no pudieron eliminar al Tenerife en semifinales.

Para el nuevo curso han perdido a una pieza fundamental por puesto: Aridane en defensa, Aketxe en el centro del campo y Ortuño en la punta del ataque. Para reponer las piezas han realizado 11 fichajes entre los que destaca David Barral, un gran delantero para la Segunda División.

Se espera un gran ambiente en las gradas de El Arcángel, con 13.000 abonados y unos 1.000 aficionados gaditanos que han agotado las entradas para aficionados visitantes y colapsado los autobuses que la federación de peñas cadistas puso a su disposición.

Un gran derbi regional para abrir el apetito de los apasionados del fútbol el que estamos a punto de vivir, en directo, en este post.