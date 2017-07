El Córdoba quiere extremos

Las oficinas de El Arcángel siguen con una frenética actividad en cuanto a las contrataciones y salidas de futbolistas de cara a la próxima temporada.

Tras la frenética jornada del pasado domingo, el Córdoba continúa sondeando jugadores para construir una plantilla competitiva que opte a pelear por el objetivo subrayado por el presidente blanquiverde Alejandro González, que no es otro que el ascenso a Primera División.

De momento, el club blanquiverde ya ha reforzado su defensa, su línea más problemática la temporada pasada. Pero en esta línea puede producirse la baja de un futbolista clave en la recta final de la 16/17 como es Antoñito, que tal y como anunció este periódico el Valladolid apuesta fuerte por su incorporación. Luis Carrión utilizó al jugador de Herrera como extremo en varios encuentros, aunque la posible marcha del futbolista --con contrato hasta el 2018-- obligaría al Córdoba a buscar refuerzos en una zona en la que solo cuenta con el pacense Javi Galán como extremo puro.

Ante esta adversidad, la entidad ribereña sondea nombres en el mercado de fichajes. Uno de ellos es Lago Júnior. El entorno del jugador del Mallorca ha señalado que «el Córdoba se ha puesto en contacto» y ahora ambos clubs «están negociando» si se debe optar por un traspaso o salir cedido. Aunque, dicho entorno también recordó que «hay muchas ofertas». El futbolista costamarfileño tiene contrato con el Mallorca hasta 2019. La entidad bermellona pagó en el verano pasado la cláusula al Mirandés de 240.000 euros, pero con el descenso el club a Segunda B la entidad no quiere malvender al jugador.

Lago Júnior puede actuar como extremo, pero también como delantero. Durante la pasada campaña, el atacante anotó seis goles en los 3.143 minutos que disputó con el Mallorca.

Pero no todos los ojos están centrados en el africano. Por otro lado, el entorno del futbolista del Deportivo Borja Valle apuntó que el Córdoba «también preguntó por él, como muchos otros clubs». Aunque el caso del jugador procedente de Ponferrada es distinto. Tras jugar cedido en el Elche en la segunda vuelta de la 16/17, el Deportivo le ha ofrecido una propuesta de renovación para jugar como lateral derecho, ya que en esta posición el club coruñés solo cuenta con él y Juanfran. Su entorno recuerda que «la intención es quedarse en el Dépor», aunque todo queda a expensas de lo que decida «el entrenador, ya que cuando Pepe Mel se incorporó Borja Valle ya no estaba». También quiso subrayar que el Deportivo comenzó la pretemporada el pasado miércoles y «hasta agosto aún no sabremos nada».

Así las cosas, el Córdoba busca potenciar unos laterales adecuados para las características del ya fichado Jona, un delantero de área que se nutre de balones laterales para marcar.

OPCIONES QUE SE ESFUMAN

Otro jugador por el que el Córdoba se interesó fue Marco Sangalli, aunque la Agrupación Deportiva Alcorcón ya ha hecho oficial su contratación para las próximas dos temporadas.