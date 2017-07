El Córdoba planta las bases de la nueva temporada

Domingo de auténtico récord el que se vivió ayer entre el cordobesismo. El Córdoba anunció siete fichajes a lo largo del día con un ingenioso método consistente en publicar en Twitter, a cada hora, una lámina con el perfil de la cara de un futbolista para que la afición adivinase de qué fichaje se trataba. Poco a poco se iban desvelando los refuerzos. A las incorporaciones se unieron los anuncios de dos renovaciones que por ya anunciadas no eran menos esperadas, las de Javi Lara y Sergio Aguza, dos centrocampistas fundamentales en los esquemas de Carrión.

La campaña en redes sociales ha sido sin duda un éxito, con cientos sino miles de interacciones de los aficionados y varios jugadores siendo trending topic. Sin embargo, con la excepción de Jona no ha habido sorpresas, ya que el resto de jugadores fueron anunciados por los medios de comunicación en los días anteriores.

Javi Lara y Sergio Aguza, en un entrenamiento de la pasada campaña // MIGUEL ÁNGEL SALAS

(NOTA: Toque la imagen y las fichas para ver la noticia)

Los siete jugadores incorporados por el Córdoba vienen, en primer lugar, a rejuvenecer la plantilla. Mientras que en las últimas temporadas la media de edad de los refuerzos era alta (como los casos de Juli, Pedro Ríos o Piovaccari, todos ellos salidas en el actual mercado de fichajes), ahora el club apuesta por jugadores jóvenes o por otros más veteranos pero que quieren recuperar cierto nivel perdido. La edad media de los nuevos fichajes es de 24,2 años. Además, ha cambiado también la orientación de los años de contrato. La entidad ha pasado de altas con contratos de uno o como mucho dos años a refuerzos que firman por tres y hasta cuatro campañas.

Muchos de los nuevos fichajes son apuestas a medio e incluso largo plazo, con necesidad de mejorar ciertas habilidades y de asentarse en una categoría que apenas han rozado por su juventud. Es el caso de Sergi Guardiola (26 años) que solo ha jugado cuatro partidos en Segunda y cuyo verdadero despegue no ha llegado hasta la recién acabada temporada, cuando sus 10 goles en 18 encuentros fueron claves para llevar al Real Murcia a una promoción de ascenso a Segunda que perdió ante el Valencia Mestalla. Guardiola es un delantero móvil, al que le gusta caer a ambas bandas y con descaro, pero que necesita de tiempo para demostrar que es capaz de marcar con asiduidad también en Segunda.

Otros refuerzos que vienen para crecer en el Córdoba son Josema, Loureiro y Álex Vallejo. El central ex del Almería, de 21 años, es una promesa de la cantera rojiblanca que tuvo su primera prueba de fuego la pasada campaña en el Murcia, club al que fue cedido en el mercado de invierno y en el que se asentó como pieza clave de la defensa. Al igual que Guardiola, con el que compartió vestuario, cumplió con creces en Segunda B pero es necesario tener paciencia para comprobar su rendimiento en la categoría de plata (en la que aún no ha debutado, sí lo hizo en Copa con el Almería), en la que los delanteros a los que tendrá que cubrir serán bastante más rápidos y potentes.

Álex Vallejo (25 años), por su parte, es un pivote defensivo que ha tenido dos lesiones en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y que volvió a los terrenos de juego en enero del 2017. Disputó 13 partidos con el Mallorca, del que sale tras el descenso de los bermellones. Su versatilidad le permite jugar también de central, siendo un perfil similar al de Luso.

Miguel Loureiro (20 años) tampoco ha jugado en Segunda pero también tuvo un papel destacado en su anterior equipo, el Pontevedra, con el que también jugó (y perdió) la fase de ascenso a Segunda. El coruñés fue el lateral derecho de referencia del club gallego y viene para hacerle competencia a Antoñito y a uno de los refuerzos de la jornada dominical que más ilusión hace al cordobesismo.

Y es que José Manuel Fernández dejó un gran recuerdo en la afición blanquiverde y vuelve más hecho como futbolista tras sus experiencias en Zaragoza y Oviedo. En el club asturiano perdió la titularidad en el lateral derecho en el último tercio de la temporada y regresa a casa con muchas ganas de vestir de nuevo la elástica blanquiverde. Tanto es así que perdonó un año de sueldo al Oviedo y, según ha podido saber este periódico, baja sus emolumentos anuales a cambio de un contrato de larga duración (hasta 2021). La idea es que sea el titular de un lateral diestro que tenga a Louriño como suplente y a Antoñito como comodín para jugar tanto ahí como de extremo.

Otro excordobesista que se marchó dejando buenas sensaciones y regresa a El Arcángel es Dani Pinillos. Tras dos temporadas en la Segunda inglesa vuelve con muchas ganas de sentirse nuevamente un futbolista importante. En su última campaña en el Nottingham Forest solo disputó 16 partidos, en parte por una lesión de rodilla. Actualmente es el único lateral izquierdo con ficha del primer equipo, ya que Cisma sigue lesionado de larga duración, Bíttolo no cuenta con muchas opciones de regresar y Abel Moreno ha rescindido su contrato con el Córdoba.

Finalmente, la guinda del domingo fue Jona (27 años), que si no llegase otro delantero de mayor entidad será el punta referencia del Córdoba para la 2017/18. Se trata de un jugador de área, que se encuentra más cómodo cuanto más cerca está de la portería. Un rematador, diestro pero que arma bien ambas piernas y al que no le falta calidad individual. Su mejor virtud no es la movilidad pero el año pasado marcó 15 goles en un equipo, el UCAM Murcia, que acabó descendiendo, lo que da a sus tantos mayor prestigio. Fuentes cercanas al futbolista aseguraron que el Albacete pedía al menos 300.000 euros para dejarle salir, y a tenor de las cifras que Osasuna desembolsó por David Rodríguez (350.000 euros) las cuentas no deben andar muy lejanas.

Con este carrusel de incorporaciones el Córdoba, además de juventud, incorpora hambre de fútbol con la que paliar la inexperiencia de buena parte de sus fichajes. No hay ningún jugador de relumbrón, pero sí ciertos mimbres con los que construir un proyecto ambicioso. El objetivo autodeclarado del club es «el ascenso» porque «cada año en Segunda es un fracaso», según su presidente. Solo el tiempo dirá si con estos refuerzos se logra esa meta.