El Córdoba, en otro jardín enfangado

El juicio entre Royalverd y el Córdoba, del que ya informó este periódico, se celebrará finalmente el próximo otoño. Mientras que la multinacional del mantenimiento de campos de fútbol reclama algo más de 100.000 euros, la entidad blanquiverde interpuso una demanda de reconvención en la que exige unos 80.000 euros por «abandono de los campos», a pesar de que Royalverd afirmó a este periódico en su día que «se intentó por todos los medios llegar a un acuerdo y se avisó en tiempo y forma la denuncia del contrato» que Royalverd consideró extinto al no cumplir el Córdoba con los pagos previstos.



Será la tercera empresa de mantenimiento de los campos del Córdoba que termina en los tribunales en cinco años. Hubo una cuarta, Jardinsur, que apenas estuvo dos meses y renunció a continuar con los cuidados tras cobrar la segunda mensualidad. Tanto Antonio Moreno como Plantas y Jardines ganaron sus respectivos juicios al Córdoba. El último pleito le supuso a la entidad blanquiverde un desembolso de unos 75.000 euros (entre costas e intereses) cuando sólo reclamaba 23.000 y PyC debió recurrir a la LFP, ya que las cuentas del Córdoba estaban vacías.



El camino con Royalverd parece el mismo. La firma desglosa esos 100.000 euros en 80.000 de pagos pendientes y unos 20.000 de suministros y maquinaria que el club no permitió recoger al impedir el paso al notario con el que acudió Royalverd a El Arcángel.



La respuesta del Córdoba resulta, al menos, sorprendente. Reconoce la deuda de alrededor de 80.000 euros, aunque niega que hubiera ningún material ni herramientas dentro del estadio. Según pudo saber este periódico, el club argumenta que tuvo que gastar grandes cantidades en reparar los «daños del césped», aunque los justificantes que aporta corresponden a nuevo mantenimiento, trabajos estándar e incluso adjunta facturas por trabajos de siega como costes adicionales. A pesar de que ni tan siquiera con esos trabajos, incluidos en cualquier mantenimiento estándar, no llega el Córdoba a esa cantidad que ronda los 80.000, la entidad blanquiverde incluye como costes de esos «daños» al césped liquidación de intereses y costas de abogados.



La jueza que ha de ver el caso, ante los argumentos aportados por unos y otros, exhortó a las partes a llegar a un acuerdo, a lo que el Córdoba se negó, por lo que fijó juicio para el inicio del próximo otoño. Para dicho juicio, el Córdoba ha solicitado que testifique Sergio García, yerno del dueño de la entidad blanquiverde y encargado designado por él para vigilar el mantenimiento de los campos. También una pericial en la que intervienen actuales empleados del Córdoba CF.



La parte más llamativa de las testificales viene del lado de Royalverd, que además de llamar a declarar a dos de sus empleados en El Arcángel en esa etapa, también lo ha hecho a José Luis Oltra, que deberá declarar sobre el estado de los campos en la etapa de Royalverd. No deja de ser público que el propio Oltra, después de una etapa de máxima dificultad con los campos de entrenamiento y la llegada posterior de Royalverd, alabó públicamente el estado de los mismos durante la pasada temporada. De hecho, fue cuando el contrato entre Royalverd y el Córdoba se rompió cuando el técnico indicó tras un encuentro de Liga y ser preguntado por el mal estado del césped de El Arcángel que «es verdad que no está bien, pero no está bien para los dos», indicando así que el mal estado no fue el responsable del mal resultado de su equipo.



Fuentes jurídicas consultadas han informado a este periódico de que, en caso de perder esta batalla con Royalverd, el desembolso económico para el Córdoba podría alcanzar el doble de la cantidad solicitada en un principio, una vez añadidos los correspondientes intereses judiciales y costas procesales.