El Córdoba da el primer paso

El mismo amigo que me presagiaba hace unos días un descenso claro, directo y probablemente (eso es cosa mía) para diciembre me enviaba un mensaje, nada más acabar el encuentro en Albacete, asegurándome que con «dos o tres retoques» su Córdoba iba a discutir, incluso, el ascenso directo. Es lo que tiene el fútbol de verano en el que estamos inmersos, aunque haya comenzado la competición. Como casi siempre, probablemente en el término medio esté la medida justa para este equipo. Al menos, por ahora, instante que tiene poco valor. Será más ecuánime el juicio cuando transcurran varias semanas, con el mercado de verano cerrado y con los dibujos de todos los equipos bien marcados. Por cierto, el del Córdoba, 1-4-1-4-1. Ya se verá, entonces, si evoluciona al 1-4-3-3 que reivindica su técnico y que, por ahora, se queda en eso, una reivindicación.



Es muy complicado evaluar defensivamente al Córdoba del Carlos Belmonte. No por deméritos suyos, sino del adversario, que nunca le puso en la más mínima duda de a dónde debía acudir. De hecho, es significativo que con un centro del campo formado por Javi Lara y Carlos Caballero, por delante de Edu Ramos, el conjunto de Carrión no sufrió nada. Ni tan siquiera molestias. De ahí que hombres que hace unos días no estuvieron o -peor- estuvieron desdibujados, en el campo manchego mantuvieran una línea aceptable. Curiosamente, el que apuntó entonces y durante la pretemporada cosas buenas, Stefanovic, provocó un par de amagos de infarto con sus salidas por arriba. Ojo a eso. Con un rival que lo permitía, tampoco se vieron las incorporaciones en carrera de los laterales, otro de los conceptos que intenta inculcar Carrión a su equipo, lo que provoca otras muchas cosas, como el aislamiento del punta de referencia.



Por lo demás, el Córdoba tuvo el balón prácticamente siempre ante un adversario agazapado y que cuando quiso intentarlo, ya con 0-2 en el marcador, se le vieron las razones por las que anda casi siempre en la cueva.

No es fácil ir de pie en esta Segunda en la que a la mínima que te descuidas te cortan la cabeza. Pero este Córdoba lo intenta. No lo consiguió ayer salvo en la última media hora de encuentro, con el marcador decidido y ante un rival dimitido del encuentro: de hecho, Aira metió a Bíttolo en el minuto 73 para variar el dibujo a un 1-5-3-2.



Pero tuvo virtudes el Córdoba. La primera, la que se le adivinó (y se avisó aquí) ante el Cádiz, a pesar de que no consiguiera fruto: el balón parado. Además hace bien en explotarla en este inicio de campaña en el que no todos se conocen tan bien y los vídeos no son tan importantes ahora. Por juego le fue imposible desequilibrar al enemigo, pero explotó al máximo lo trabajado en los entrenamientos. Dani Rodríguez le dio toda la libertad del mundo a Edu Ramos, que llegando desde línea de tres cuartos, se plantó en el punto de penalti para conectar de cabeza el medido saque de esquina de Javi Lara.

El montoreño fue otra de las virtudes del Córdoba, anoche, en el Carlos Belmonte. Todo pasó por sus pies y, si bien -ya se ha dicho- en lo que a juego fluido del grupo no hubo demasiados brillos, en lo que al balón parado se refiere, Javi Lara fue vital para la consecución de los tres puntos.



Porque después de ese primer gol visitante, el Albacete, por no tener, no tuvo ni ese arreón de furia al encajar el primer tanto en casa tras el regreso desde Segunda B. Por lo tanto, la primera parte para el Córdoba fue plácida, sin sobresaltos, teniendo el balón sin profundidad, sí, pero desde el gol de estrategia tampoco la necesitó en demasía.



El segundo acto comenzó igual, aunque bien es cierto que los de Aira intentaron hacerse con la posesión del esférico. No les resultó. El queso mecánico tenía mucho de mecánico y poco de queso. El penúltimo pase, el que abre a banda, siempre se iba directo al recogepelotas. Se veía que el rival del Córdoba no estaba muy acostumbrado a la combinación en tres cuartos o, simplemente, que anoche no tocaba. El caso es que los blanquiverdes manejaban bien en su campo y en la línea divisoria. No llegaban a generar ocasiones claras, pero en una falta en el lateral volvieron a sacar petróleo.

Javi Lara se encargó de lanzar el golpe franco, que rebotó en la barrera. El montoreño volvió a disparar, Tomeu Nadal logró tocar con la mano el balón, que se fue a un palo y se paseó por la línea de gol hasta el otro palo, en donde Javi Galán (que partía de una posición de claro fuera de juego), sólo tuvo que empujarla.



Había que echar la mirada atrás, a la hora anterior, y recordar que salvo dos salidas por arriba de Stefanovic y una parada de Tomeu Nadal, justo antes del primer gol blanquiverde, los porteros habían pasado desapercibidos. Y seguiría ocurriendo, lógicamente, en la media hora que quedaba, en la que el Córdoba se instaló cómodamente en su campo, le entregó el balón a un Albacete que lo miraba como si fuera un erizo y Carrión se dedicó a dar entrada a los que debía dar minutos. El primero, Jovanovic, que debutó con gol en el tiempo de descuento tras un pase largo de Josema que tocó de espuela Jona; Alfaro, que perdió la titularidad en detrimento de un Javi Galán que anduvo rápido aunque algo corto de repertorio y un Aguza que no estaba bien físicamente.



Si la lógica, esa que no se cumple casi siempre en Segunda, decía que se podía perder en casa ante un candidato a eliminatoria de ascenso, como el Cádiz, y se debía puntuar o ganar con otro candidato a objetivos muy diferentes, el Córdoba cumplió el guión previsto. Pero lo dicho: la lógica, en plata, no suele darse el resto del año. Por ahora, el primer pasito, para lo que sea, ya está dado.

----

Ficha técnica

Albacete: Tomeu, Arroyo, Salvejich (Bíttolo, min.71), Gaffoor, Morillas, Josan (Quim Araújo, min.64), Gálvez, Erice, Dani (Bela, min.54), Susaeta y Aridane.



Córdoba: Stefanovic, Fernández, Joao Alfonso, Josema, Pinillos, Jaime Romero (Alfaro, min.73), Edu Ramos, Caballero, Javi Lara (Aguza, min.88), Javi Galán (Jovanovic, min.64) y Jona.



Árbitro: Pérez Pallás (Colegio Gallego). Mostró cartulinas amarillas a los locales Salvejich, Bela y Gálvez y a los visitante Javi Galán y Joao Alfonso.



Goles: 0-1: Edu Ramos (23') 0-2: Javi Galán (58') 0-3: Jovanovic (94')



Estadio Carlos Belmonte: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de Segunda división de fútbol con la presencia de 6.604 espectadores, una treintena de ellos aficionados del Córdoba.