El Córdoba CF ficha a Aguza y cede a Borja Domínguez

Buenas noches, el Cordoba de los ultimos tiempos esta regido por lacallos que hacen lo que les mandan, no tenemos lateral izquierdo pero cedemos a Abel, no tenemos defensa y vendemos a los hermanos Cruz, ahora nos quitamos a Borja y nos quedamos con Caballero que como jugador no encaja en el Cordoba, si comparamos equipos a este Cordoba no quiere venir ningun jugador que ese aprecie y nos traemos a todos los jubilados que no quieren otros equipos. Saludos y buenas noches a los buenos aficionados.