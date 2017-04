El Córdoba B golea y deja sentenciado a un rival directo (2-5)

Paso de gigante del Córdoba B hacia la permanencia en Segunda B. En partido adelantado a la matinal del jueves, los de Romero se impusieron a un adversario directo en la pugna por la salvación y acabaron goleando en un Municipal de La Roda que empezó a rendirse a la evidencia del descenso.

A pesar de adelantarse 0-2, los blanquiverdes vieron cómo los rojillos igualaban en el segundo tiempo. Sin embargo, un arreón final, con Moreno en plan estelar, permitió al filial salir con tres puntos de oro de su visita a tierras albaceteñas.

Poco, muy poco tardó el Córdoba B en ponerse por delante en el marcador. José Antonio González asistió para Moha Traoré y el de Hospitalet de Llobregat no perdonó ante el Pulpo Romero. Una llegada a puerta y 0-1. Máxima efectividad para el conjunto de Jorge Romero. El marcador favorable dio tranquilidad a los cordobesistas, que empezaron a desplegar un fútbol de toque y constantes llegadas ante los rodenses. En una de ellas, la zaga rojilla cometió penalti y el capitán José Antonio González no fallaría desde los once metros para marcar nuevamente y colocar el 0-2 antes de la media hora de juego.

Sin embargo, cuando el duelo parecía encarrilado, el ex califal Uxío Marcos puso el 1-2 antes del asueto para dar emoción al segundo tiempo.Y la tuvo. El empate de los albaceteños, muy necesitados de puntos en la zona de descenso, daba un aire nuevo al partido. Javi Bolo ponía la igualada y metía a los suyos en la pugna por los tres puntos.

Jorge Romero movió fichas y dio entrada a David Moreno por Esteve. Y no fallaría el granadino. Un contragolpe permitió poner el 2-3 que remataría por completo cualquier conato de reacción de los entrenados por 'Pato' Grao. Además, Vera se reencontró con el gol y estableció el 2-4 para tranquilizar aún más a la expedición blanquiverde.

Ya en los últimos compases y con La Roda entregando totalmente la cuchara, David Moreno redondeó su participación en el partido con su segundo gol y colocó el 2-5 definitivo en lo alto del Municipal de La Roda.

La victoria sirve a los de Jorge Romero para poner tierra de por medio con los puestos de descenso y asegurar prácticamente la salvación, a expensas de lo que ocurra con el primer equipo.

Ficha técnica



2 - La Roda CF: Pulpo Romero, Revert, Dani Fragoso, Alcántara (Camacho, min. 80), Connor; Samu, Pablo García; Andrés (Javi Bolo, min. 62), Uxío, Eloy (Iván Sales, min. 62); Megías.

Banquillo: Franco, Palau, Jiawei, Candela

5 - Córdoba CF B: Valera; Leto, Pablo Vázquez, Soler, Víctor Mena; Esteve (David Moreno, min. 68), Jordi Ortega, José Antonio González; Vera (Fran Serrano, min. 83), Moha Traoré y Quiles (Raúl Garrrido, min. 78).

Banquillo: Pedro Moreno, Roser, Moyano, Triviño.

Goles:: 0-1, Moha Traoré (min. 2). 0-2, José Antonio González (min. 26), de penalti. 1-2, Uxío (min. 38). 2-2, Javi Bolo (min. 65). 2-3, Moreno (min. 74). 2-4, Vera (min. 80). 2-5, Moreno (min. 88):

Árbitro: Sanchez López, murciano. Amonestó a Connor, Samu, Andrés, Alcántara, Javi Bolo, Pulpo Romero; Mena, José Antonio González y Vera.

Campo: Nou Municipal. 700 espectadores.