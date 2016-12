Córdoba y Alcorcón, únicos equipos de Segunda en Copa

Hoy a las 12.00 horas se celebrará el sorteo que señalará la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, ronda en la que solo hay dos equipos de Segunda: el Córdoba y el Alcorcón, que ayer también hizo la machada de apear a un Primera, el Espanyol, en su campo, tras empatar en la ida en el Santo Domingo a un gol y repetir el resultado en la vuelta, con lo que se entró en una prórroga en la que nada cambió y en los penaltis pasaron los madrileños. Así, blanquiverdes y alfareros entrarán en un sorteo puro, por lo que en función de las palabras de ayer del nuevo presidente, Alejandro González, el equipo más deseado sería, precisamente, el Alcorcón para intentar llegar a cuartos de final.



Alejandro González corroboró lo manifestado hace unos días por Luis Miguel Carrión. «Quiero un equipo, como dijo nuestro míster, al que podamos ganar», recordó González. «Hemos querido pasar de ronda siempre. Como se ha comentado, no necesitamos un pez gordo, un pelotazo económico. El club está muy bien, como se ha visto en las cuentas anuales. Todo lo que no sea avanzar es un fracaso», comentó el recién estrenado mandatario blanquiverde. Junto al Alcorcón hay otros equipos accesibles, dentro de la dificultad: el Alavés, el Éibar, el Osasuna, el Deportivo o el Valencia, éste último por su coyuntura actual, principalmente. Luego hay un grupo de equipos a los que sería muy difícil batir y, además, no garantizarían una buena taquilla en El Arcángel: Las Palmas, Real Sociedad, Celta, Athletic Club de Bilbao o Villarreal. Y, finalmente, el grupo de equipos imposibles para el Córdoba, el de los favoritos al título: el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla.



El sorteo de hoy en la sede de la Federación será puro y no se sorteará el cuadro final, solo la ronda de octavos. Así, en caso de que los dos equipos de Segunda queden emparejados la ida se jugará en el campo del equipo que haya salido primero del bombo. En caso de que a los blanquiverdes les toque un Primera, el encuentro de ida se celebrará en El Arcángel.



Los encuentros de ida se jugarán entre el 3 y el 5 de enero y los de vuelta entre el 10 y el 12 de enero, con lo que la reconexión competitiva del Córdoba en el 2017 será a tope, con cuatro partidos en menos de dos semanas, ya que en Liga esperan Rayo y Girona.