El colista, más cerca que el sexto

La primera jornada de la segunda vuelta terminó con la constatación de que los equipos que luchan por el ascenso directo o las primeras plazas de play-off están a años luz del Córdoba. Así, si el club se resiste a ello, bien hará la afición por cambiar el chip y asumir que la pelea de este equipo, en el mejor de los casos durante los dos próximos meses, será por evitar el descenso a Segunda División B.



Porque los hoy hombres de Carrión están más cerca del colista que del sexto puesto de la tabla. El Nástic, a pesar de su triunfo en Lugo, continúa como farolillo rojo con 21 puntos, sólo cinco menos que los blanquiverdes, mientras que el equipo que cierra las plazas por las eliminatorias, el Oviedo de Fernando Hierro, suma ya 32 puntos, seis más que el Córdoba.



Así, el efecto Carrión, sazonado con las eliminatorias coperas, ha durado apenas un mes, ya que con el catalán al frente los blanquiverdes han logrado siete puntos de los últimos 18. Son cuatro puntos más que las últimas seis jornadas de Oltra, aunque cuatro menos que las seis primeras de Liga. Además, el extécnico del filial blanquiverde no ha solventado el problema defensivo del equipo, que en los seis encuentros con él al mando ha encajado nueve goles. Sin embargo, la producción anotadora no ha aumentado -de hecho baja ligeramente-, ya que no llega ni a gol por partido: cinco en las últimas seis jornadas, con una tendencia claramente a la baja, ya que en los últimos tres encuentros su equipo no ha logrado anotar ni un solo gol.



Con este panorama, los blanquiverdes quedan en el puesto 16, con tres puntos de ventaja sobre el descenso que marca, precisamente, el próximo visitante a El Arcángel: el UCAM Murcia de Francisco. No será un duelo nada fácil y no sólo por la crisis que atraviesa el Córdoba, sino porque el equipo universitario no es un visitante fácil, en contra de lo que se pueda creer. En 11 viajes ganó en Valladolid y en Vallecas, y empató en plazas también nada fáciles como Sevilla, Mallorca, Cádiz y Alcorcón. Es decir, que en seis de esas 11 visitas sacó algo positivo, estando entre los 10 mejores visitantes de la categoría.



Por lo tanto, una semana para intentar cambiar la mentalidad. Semana que empezará hoy, a partir de las 10.30 horas, con el entrenamiento que tiene previsto el equipo en la ciudad deportiva a puerta abierta.