Las claves de la 21ª jornada de Liga

EUSEBIO NO QUISO FICHAJES

Solo seis equipos de Primera no han aprovechado el mercado de invierno para incorporar nuevos jugadores a su plantilla: Atlético, Barcelona, Eibar, Espanyol, Real Madrid y Real Sociedad.Mientras los cinco primeros no han fichado por impedimentos de diversa índole (económica, federativa…), la Real no lo ha hecho por deseo expreso de su entrenador, Eusebio Sacristán. Aunque los dirigentes del club donostiarra estaban dispuestos a reforzar la plantilla txuri urdin, el técnico vallisoletano les hizo saber en reiteradas ocasiones que está muy contento con lo que tiene, con el rendimiento de sus hombres, y que no necesitaba la llegada de ningún nuevo futbolista. Eusebio remarcó asimismo que confía en la cantera, y lo demuestra con hechos, pues a cuatro de ellos, Bautista, Odriozola, Kevin y Zubeldia, les ha dado la oportunidad de debutar en la máxima categoría.

NOVENO EQUIPO PARA WAKASO

Tiene solo 26 años, pero pocos jugadores en activo hay que hayan pasado por tantos equipos. La mayoría no llega ni a la mitad en toda su carrera. A pocos se le puede aplicar más acertadamente el calificativo de trotamundos. Se trata de Wakaso Mubarak, al que esta semana ha fichado el Granada. El club nazarí es el noveno equipo del ghanés, el 10º si contabilizamos al Ashanti Gold de su país, en el que estuvo hasta los 18 años, cuando siendo juvenil lo fichó el Elche. Dos temporadas y media estuvo en el conjunto franjiverde, que le despidió el 31 de enero de 2011 por motivos disciplinarios (problemas con sus compañeros y con el entrenador). Desde entonces ha pasado por el Villarreal B, Villarreal, Espanyol, Rubin Kazan, Celtic Glasgow, Las Palmas y Panathinaikos. Buen jugador, su mayor problema es su carácter. "Se le cruzan los cables con mucha facilidad", dice un excompañero.

PATO HA DEJADO 15 MILLONES

El Sevilla no es el único club que ficha barato y vende caro. Su rival este domingo en el Pizjuán, el Villarreal, también ha demostrado que sabe sacar partido económico a jugadores adquiridos a buen precio. El último caso lo tenemos en la reciente venta de Alexandre Pato, saldada con un beneficio de casi 15 millones de euros (exactamente 14,8 millones) para las arcas del Submarino amarillo. Es cierto que el rendimiento deportivo del brasileño no ha pasado de discreto (19 partidos, solo seis completos, y seis goles entre Liga, Copa y competición europea), pero lo que no admite dudas es su rentabilidad económica: fichado hace seis meses por 3,2 millones, lo acaba de vender al Tianjin Quanjian, de la Superliga china, por 18 millones. Antes de Pato fueron Gabriel Paulista (vendido al Arsenal por 15 millones), Eric Bailly (al Manchester United por 38) y Luciano Vietto (al Atlético por 20).

CENTENARIO EN TARJETAS

Jugar contra su antiguo equipo, enfrentarse a varios de los que habían sido durante años sus compañeros, no hizo que Fernando Amorebieta cambiara su forma de actuar. El domingo pasado, en San Mamés, se mostró tan duro, contundente, agresivo y expeditivo como siempre. En su duelo con Aritz Aduriz saltaron chispas, hubo más que palabras (en el campo y en el túnel de vestuarios) y la nariz del ariete del Athletic probó la dureza de los codos del central del Sporting. Amorebieta se hizo acreedor con creces a la tarjeta amarilla que le enseñó Clos Gómez, quien fue demasiado benévolo con él. Esa cartulina, la duodécima que ve esta temporada, convierte al vizcaíno-venezolano en hombre récord, pues es la número 100 que recibe en Primera y hace de él el jugador que menos partidos ha necesitado para alcanzar el centenar en la historia de la Liga: solo 212.

ENZO NO ACALLA LAS CRÍTICAS

A pesar de que para Voro es un jugador básico –pidió encarecidamente al club que no lo traspasase en el reciente mercado de invierno–, son muchos los socios y seguidores del Valencia que no entienden cómo un futbolista como Enzo Pérez está en el equipo, es titular y hasta porta el brazalete de capitán. Lo cierto es que los números del mediocentro argentino desde que viste la camiseta de los de Mestalla no le dejan en muy buen lugar: 49 partidos, 25 amarillas, una roja directa, 0 goles y ocho lesiones (que le han hecho ser baja para 31 encuentros). Si a eso añadimos su discreto rendimiento y el alto precio pagado en su día al Benfica, 25 millones de euros, se entiende que Enzo esté tan cuestionado. Claro que lo del elevado desembolso no es un problema achacable a él, y tampoco es el único futbolista por el que se han abonado cantidades desorbitadas (Coentrao, Danilo, Alcácer…).