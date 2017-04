Chiellini: "Son como tiburones cuando huelen la sangre"

Sonrisas de satisfacción y poco más. Ni un signo de alegría desmesurada ni un comentario de euforia se ha permitido la Juventus después del 3-0. La renta es lo suficientemente amplia como para no viajar al Camp Nou con miedo. Pero el Barça todavía asusta y el 6-1 al PSG dio la vuelta al mundo. El recuerdo, que perdurará con los años, está muy fresco.

"Son como los tiburones cuando huelen la sangre y acaban contigo", fue el símil de Giorgio Chiellini para describir sus sentimientos antes de viajar a Barcelona. "Es el ataque más fuerte del mundo", recalcó sobre un tridente al que él y sus compañeros dejaron seco en la ida. También lo logró el PSG con el 4-0 de París. "El único equipo que puede pensar en remotar un marcador así es el Barcelona", aseveró.

"El Barcelona siempre se las arregla para hacer algo mágico en su casa, y no solo contra el PSG, sino otras veces antes"

"Matemáticamente es más fácil remontar un 3-0 que un 4-0", asumió Chiellini sobre las palabras de Luis Enrique. El veterano central italiano (32 años) está preparado y prevenido porque en el Camp Nou pasan cosas casi sobrenaturales.

"El Barcelona siempre se las arregla para hacer algo mágico en su casa, y no solo contra el PSG, sino otras veces antes", dijo con respeto. No habrá mejor prevención, sospecha, que jugar sin miedo para que no lo detecten los tiburones.¿Cómo? Procurando mantener el balón alejado del área. Incluso de salir al césped con la idea de adelantarse en el marcador para impedir otro milagro en el Camp Nou.