Carrión, Sandaza y Luso

LUIS MIGUEL CARRIÓN / UNA FAENA

Logró activar al equipo un rato, pero no tiene plantilla

Es imposible saber cuál será su futuro -salvo para algún sabio-, pero al menos no se le ven tics de cobardía. Otra cosa es que acierte con los hombres de inicio o los cambios. Atrás no tiene prácticamente nada. El centro del campo, a pesar de lo de ayer, parece algo más activo en líneas generales desde que está al mando. Lo que sí está meridianamente claro es que tiene una plantilla insuficiente y que, obvio, realiza movimientos de inexperiencia que algunos, paradójicamente, le salen bien. Quiere jugar y mientras tanto este Córdoba no para de recibir goles y golpes.

FRAN SANDAZA / EJEMPLO

Anotó un gol nada más salir y se comió, solo, a la defensa rival

Tuvo una propuesta del Córdoba el pasado verano, pero prefirió, por economía y por ser plaza conocida, volver a Girona. El toledano realizó un gran encuentro ante el que pudo ser su equipo. Anotó el gol que abría el camino a la victoria, bajó muchos balones para dar opción a las segundas jugadas, de Borja y Portu, principalmente, y trajo en jaque a la defensa blanquiverde durante todo el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego. Un delantero importante en la categoría que sacó todas las grietas de la zaga cordobesista, sobre todo en los primeros 45 minutos.

LUSO DELGADO / DETALLES A CUIDAR

Problemas del equipo a los que se añaden otros nuevos

Falló en Copa en un balón perdido en la línea divisoria del campo y con sus dos centrales detrás de él. Pero sólo se le miró a él. Como se dijo en alguna película «cuando hay un crimen da igual quién lo haya cometido, el jurado busca una cabeza a la que endosarle la pena». Ahora es momento de buscar cabezas de turco y algunos se empeñan en que él sea una. Viendo el resto del plantel, los minutos jugados de cada uno, lo ofrecido por todos, la confección de la plantilla y la inversión hecha en ésta se da cuenta cualquiera de lo injusto de ver culpables en el césped. Y más, con el maño.