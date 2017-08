Carrión: "Probablemente habrá algún cambio, pensando en hacerle daño al rival"

El entrenador del Córdoba, Luis Carrión, ha analizado en rueda de prensa el partido que mañana enfrentará al club blanquiverde ante el Albacete (20.00 horas en el Carlos Belmonte). Tras el debut liguero con derrota ante el Cádiz, para el técnico barcelonés esta semana ha sido "una semana normal de trabajo". Reflexionaba el míster sobre la derrota ante los amarillos: "Que ganes muchos partidos (en pretemporada) no quiere decir que vayas a ganar el siguiente, e igualmente que hayas perdido contra el Cádiz no significa que tenga que ir mal contra el Albacete".

No obstante, es consciente de la decepción que supuso entre el cordobesismo caer en el primer partido oficial en casa, y por ello ha hecho énfasis en "reponernos un poco del palo ante el Cádiz, porque había mucha ilusión, y sobre todo al recibir el primer gol tan rápido en el segundo 30 caímos, y la sensación no fue muy buena. Pero hemos hecho cosas muy bien, hemos trabajado bien y esperemos que contra el Albacete el equipo esté mejor".

INTERPRETACIÓN DE LA DERROTA INICIAL

El entrenador del Córdoba no se ha escondido a la hora de diseccionar los principales fallos, aunque también las virtudes, que su equipo tuvo en el debut liguero. Según su visión, "fue un partido que estando mal ofensivamente, porque no estuvimos fluidos, deberíamos como mínimo haber quedado 0-0".

A pesar de la poca claridad en ataque, para Carrión "el mayor problema fue defensivo en general. No supimos parar las contras. No puede ser que juguemos contra un equipo como el Cádiz, que juega a la contra, y acabemos el partido con cero tarjetas. Esto no quiere decir que haya que dar patadas, pero hay que parar contras lo que conlleva llevar tarjetas, así que fue una cosa que hicimos mal".

Otro problema fue que "no estuvimos bien en alguna vigilancia, no fuimos demasiado contundentes en general, no hablo solo de la defensa, y eso nos costó que nos marcaran un gol pronto y luego otro". "Contra equipos como el Cádiz jugar con el marcador adverso es muy complicado porque en la segunda parte se echaron atrás, no pasaron de medio campo".

Quiso destacar que "aún estando mal en ataque, alguna opción tuvimos. Si hubiéramos ido 0-0 habrían sido opciones para llevarnos el partido".

EL ANÁLISIS DEL RIVAL

Respecto al conjunto que dirige José Manuel Aira, ha afirmado que "es un equipo compacto, difícil de hacerle gol, como el otro día (ante el Granada, 0-0) se vio". "Cada partido tiene su historia, me gusta en cada partido darle el premio de jugar al que esté mejor, y así intento hacerlo siempre. Probablemente habrá algún cambio mañana, pensando en hacerle daño al rival".

Carrión sabe que, al igual que ocurrió ante el Cádiz, enfrente tendrá a un equipo que "se cierra muy bien". "Ellos tienen gente buena y física por dentro, centrales contundentes y laterales aguerridos. No tienen bandas tan rápidas como el Cádiz aunque Josan es un chico rápido, pero tienen otras cosas. Buena estrategia ofensiva con un buen lanzador, con gente muy física y grande como Gálvez o Aridane. Susaeta las pone muy bien. Es un equipo complicado, como todos los de Segunda. Ante el Granada me gustaron mucho. Habrá que estar alerta y hacer muchas cosas bien para ir a por los tres puntos, que es lo que queremos".

Preguntado sobre la motivación extra que puedan tener jugadores que vistieron la camiseta del rival en el pasado, como son los casos de Jona, Bíttolo o Rafa Gálvez, el barcelonés le restó importancia a este factor: "Seguro que por los dos lados tienen buena motivación. Tendrán ganas de jugar, es importante pero no lo que más. La motivación de cada uno ha de ser la de ganar los tres puntos, hacer muchas cosas bien. Tenemos mucha gente detrás que nos sigue y es importante, como mínimo, dejarlo todo en el campo, lo demás ya…".

JOVANOVIC

Tambien ha sido cuestionado sobre el nivel físico del último fichaje del club cordobesista, el serbio Jovanocic. Ha respondido que "está físicamente bien, viene de competir y es un chico físicamente fuerte". Sobre la posibilidad de que el transfer no llegue ha tiempo, ha comentado que "el club está trabajando para tener el transfer hoy, aunque no depende solo de España sino que también hay que trabajar con Serbia para que llegue. Es muy posible que llegue y probablemente le llevemos convocado".

¿Es Jovanovic el jugador "diferencial" que Carrión pedía al inicio del mercado de fichajes? El barcelonés responde: "Me parece un jugador que nos va a venir muy bien. Sus características me gustan mucho, pero para ver si es diferencial o no hay que esperar al final de liga". "A día de hoy es un jugador que he visto entre varias opciones, algunas en equipos más importantes, pero a mí y a la dirección deportiva el que nos gustaba era Jovanovic. Esperemos que tenga un gran año porque eso será bueno para todos".

¿HABRÁ MÁS INCORPORACIONES?

"Nosotros no cerramos nada, estamos intentando ver todo, pero estoy contento con la plantilla que tengo, está bastante compensada y es una buena plantilla para competir", ha respondido Carrión, que por sus palabras ha dejado pocas opciones a que vengan más refuerzos.

De hecho, ha insistido en que "lo que más nos faltaba era un extremo. Tenemos dos jugadores por posición. Estamos en una liga en la que hay equipos con cinco veces nuestro presupuesto y con más facilidad para firmar". Defendiendo la gestión de la dirección deportiva encabezada por Álex Gómez, Carrión ha recordado que "hay un límite salarial que nos marca la liga. Hemos pagado millón y pico de traspaso, hemos hecho un esfuerzo importante para tener un buen equipo. Tenemos una plantilla acorde a cómo ha subido el mercado de Segunda en cuanto a sueldos". Aunque no ha querido cerrar del todo la puerta: "La dirección deportiva trabaja por si saliera alguna cosa, pero creo que la plantilla está compensada, aparte de los gustos. Hay gente que le gustaría tener cinco centrales o tres puntas, pero a día de hoy la plantilla está bien".

LA SITUACIÓN DE JAVI GALÁN

Finalmente, el entrenador se ha referido a la situación de Javi Galán, contra todo pronóstico suplente en el partido ante el Cádiz y que posteriormente ha sido relacionado con el Espanyol. Carrión ha asegurado que "Javi es un chaval increíble. Antes de estar en el Córdoba jugaba en Badajoz. Estando allí yo le firmé junto con la dirección deportiva, estuvo en el B conmigo. El año pasado en Segunda jugó mucho más, dio un gran nivel y los partidos que no lo dio se lo dije. El otro día yo creía que Jaime nos iba a dar más en banda, luego cuando salió Javi no estuvo mal y es un chaval buenísimo y parte de la plantilla".

"Él está disponible esta semana, es un muy buen jugador, es un tío centrado y que va a ser futbolista bueno, porque quiere, y que nos va a aportar muchas cosas. El otro día pensé que no era lo mejor para salir de inicio sino más adelante. Y esta semana pues ya veré".

CONVOCATORIA OFICIAL

Poco después de la rueda de prensa del técnico del Córdoba, el club ha dado a conocer la convocatoria oficial.

No hay sorpresas en la expedición que parte hacia Albacete, con los mismos 18 convocados que ante el Cádiz más la inclusión del último fichaje, Jovanovic. En caso de que su transfer no llegue a tiempo será el descartado.