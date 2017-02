Carrión: "No sé lo que puede pasar, no soy tonto, el entrenador vive de resultados"

AVANCE / Luis Miguel Carrión ha comparecido este mediodía en sala de prensa y ha hablado sobre el equipo y también de él mismo. El preparador del Córdoba CF ha sido sincero al admitir sobre su futuro que "no sé lo que puede pasar, no soy tonto, el entrenador vive de resultados". Carrión amplió su pensamiento y explicó que "yo todas las semanas, sea cual sea mi situación, voy a intentar hacer lo mismo: tratar de hacer daño al rival, de ver cómo juegan para que no nos hagan daño y ya está". Asimismo, el técnico blanquiverde argumentó que su objetivo es estar "estable, trabajar, intentar hacer lo mismo y abstraerse un poco de todo" lo que ocurre alrededor del equipo.

Sobre el último fichaje de invierno, Sergio Aguza, Carrión le ve más "en un doble pivote" y comentó conocerle bien de su época en el Castilla y en la Ponferradina. "Aunque también está bien en la mediapunta", comentó el catalán, "lo veo más en el doble pivote".

Finalmente, sobre el Córdoba CF y el encuentro contra el Lugo reclamó que "quiero 23 tíos valientes".

Por otra parte, el técnico acaba de dar la lista de 18 jugadores que viajarán a Lugo para el vital encuentro de mañana. Destacan en ella la presencia de los tres fichajes invernales, Aguza, Lara y Bíttolo, y del delantero del filial Moha Traoré, ya que tanto Piovaccari como Rodri están sancionados, así como Edu Ramos, éste con dos encuentros por su expulsión ante el UCAM Murcia. Los 18 jugadores de la convocatoria son:

Pawel, Marc Vito, Antoñito, Caro, Héctor Rodas, Bijimine, Cisma, Bíttolo, Pedro Ríos, Guille Donoso, Luso, Markovic, Caballero, Aguza, Bergdich, Javi Lara, Juli y Moha Traoré.