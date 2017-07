Carrión: "No nos cerramos" a más fichajes

Luis Miguel Carrión reconocía al final del encuentro que le «molestaba» el gol final del Écija. El técnico blanquiverde explicaba que «teníamos que haber sido más directos, no lo hemos leído bien, ha sido un partido más o menos igualado. Tampoco me ha gustado que hemos sufrido demasiado en estrategia, pero con una victoria estas cosas se ven mejor», concluyó.



Sobre el mercado de fichajes, Carrión matizó sus últimas palabras. «A mí me gusta contar con tres centrales, eso no significa que no vaya a venir nadie. Los laterales están cerrados y en todo lo demás intentaremos mirar si hay alguna carencia, algún jugador diferencial. Estoy contento con la plantilla que tengo», defendió el preparador cordobesista, ya que «Sergi puede jugar en banda y Alfaro también lo contemplo ahí». Carrión insistió en que «no nos cerramos a nada, tampoco a ninguna posición específica». Sobre el calendario liguero, el técnico comentó que «prefería empezar en casa y acabar en casa. A día de hoy no se sabe cuál puede ser más asequible, a cualquier equipo le puedes tú ganar y cualquier equipo te puede ganar. Cada rival es un mundo. Tenemos claro que queremos hacer una buena temporada», remachó.



También remarcó el encuentro de Javi Galán: «Aparte del gol ha hecho un buen partido» y reconoció que «me ha gustado más la primera parte que la segunda: no me gusta haber sufrido en estrategia defensiva».