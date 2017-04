Carrión: "Necesitamos conseguir los puntos fuera de casa"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Este Sr. que es lo que ve o no lee lo que dice, también que fuma porque en el mercado invernal dijo lo contrario. Yo ya dije que los GONZÁLEZ antes de poner la pela jugara un jugador del B, juvenil o alevin. Otro inconveniente es que al Córdoba no quiere venir nadie hasta que los GONZÁLEZ no vendan y se vayan