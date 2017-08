Carrión, Javi Lara y Sasa Jovanovic

LUIS MIGUEL CARRIÓN / PRIMERA VICTORIA

Tres cambios en el once inicial y el resultado le da la razón

No se entendió la suplencia de Javi Galán ante el Cádiz y ayer regresó al once de inicio. También saltó como titular Jona, llamado a ser la referencia en el ataque blanquiverde, y Caballero, que ocupó el lugar de un debilitado Sergio Aguza. Le salieron bien las apuestas al técnico blanquiverde, ya que su equipo manejó el balón sin excesivos agobios por parte del adversario. Además, algo que habla bien de su trabajo es, sobre todo, el primer gol de ayer, el que sirvió para transmitir tranquilidad, en un saque de esquina cabeceado espléndidamente por Edu Ramos.

JAVI LARA / FUNDAMENTAL

Fundamental, tanto por el balón parado como por la transición

Posiblemente, el mejor encuentro del montoreño desde que llegó en enero pasado. Fue vital en el balón parado, tanto en el primero como en el segundo gol, mientras que con el juego en acción se convirtió en el catalizador al que todos buscaban contínuamente para apoyarse en su visión, tanto de su equipo, como del encuentro en sí. Muy bien a la hora de entender la máxima de mantener la posesión a toda costa, sin arriesgar más de lo necesario, y buscando a compañeros que rompieran al espacio. Eso último con suerte desigual, aunque el duelo de ayer fue de bajo nivel.

SASA JOVANOVIC / APENAS SE LE PUDO VER

Debut del serbio con gol en el último minuto del partido

Casi en el mismo momento en el que el Valladolid anunciaba oficialmente la incorporación de Giannis Gianniotas en calidad de cedido debutaba Sasa Jovanovic con el Córdoba en el Carlos Belmonte. Apenas se le pudo ver con el balón, ya que entró con 0-2 en el marcador y con el Córdoba ya encajado cómodamente en su campo como si fuera el sofá de su casa. Pero se le adivinó una buena punta de velocidad y amagó buena capacidad para correr al espacio. Si es así, necesitará de un buen pasador o pasadores en línea de tres cuartos. Goleó y dejó ganas de volverle a ver.