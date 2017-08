Carrión: "Estoy muy ilusionado con el reto"

El técnico del Córdoba, Luis Carrión, comenzó la rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz (este sábado a las 20:30 horas en El Arcángel) destacando las "ganas" que tiene "de que llegue el partido de mañana". Y poniendo en valor que "llevamos toda la pretemporada conformando un bloque, una idea de juego, un equipo que se lleve bien tanto en el campo como fuera de él", y que es hora de ponerlo en ejecución en un partido oficial.

Porque el entrenador blanquiverde sabe que "ahora empieza lo bueno, 42 jornadas en las que hay que ir poco a poco y pensar en conseguir los tres puntos mañana, que es lo que queremos".

Ha querido relajar la euforia por el pleno de victorias veraniegas el entrenador barcelonés, que ha recordad que "los grandes resultados" obtenidos en pretemporada no suponen "nada significativo de lo que pueda pasar mañana".

EL CÁDIZ, UN "RIVAL COMPLICADO"

Carrión ha apelado a "dejarnos la piel para conseguir los tres puntos" y así "empezar bien la liga", pero conoce bien al Cádiz y espera un partido "complicado" ante un equipo "que nos va a exigir mucho".

Sobre el estilo de juego de los gaditanos, ha analizado que "ellos se sienten cómodos estando juntitos, y no creen que tener el balón sea el objetivo primordial. Ellos con ataques rápidos, con gente en banda rápida y movimientos al espacio lo hacen muy bien". Para contrarrestar la rapidez y verticalidad del rival, el barcelonés ha insistido "toda la semana" para "tratar de evitar que nos hagan daño por ahí y hacerles daño nosotros. Hay que estar pendientes de la salida rápida de sus jugadores de ataque, gente como Salvi, Moha, Nico, Aitor…Son gente muy rápida y hemos trabajado para controlar todo eso. Es un equipo que el año pasado hizo play-off, tienen gente muy buena".

Carrión alabó además al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, del que dijo "tiene las cosas muy claras, lo que quiere, y le firman jugadores para lo que él quiere". Cuestionado sobre la importancia de las bajas de algunos pesos pesados del equipo amarillo que se han marchado este verano, reconoce que "Aridane es un buen central, Aketxe tenía un golpeo que cada falta daba susto, y Ortuño metió muchos goles. Pero mantienen los dos titulares de banda, que eso es importante para ellos, y Jose Mari, que para mí es el mejor jugador del equipo. Luego Dani Romera es un buen delantero, Barral qué te voy a contar…Han repuesto piezas y no tienen por qué empeorar. Es un equipo competitivo y son jugadores de buen nivel en Segunda".

EL ONCE, "PERFILADO"

"Tengo el once bastante, del todo perfilado" ha respondido Carrión a la pregunta sobre el equipo que sacará de inicio en el debut liguero de la temporada 2017/18. Sin embargo, ha reconocido que "ha costado tomar la decisión final", lo que significa que "vamos a tener un equipo competitivo, que es lo bueno de todo esto". "Hay gente en el banquillo que va a estar preparada para estar igual o mejor nivel que los que están en el campo, y por eso estoy muy contento con la plantilla, con cómo es. Mañana intentaremos sacar el mejor once posible para ganar ante el Cádiz".

LAS BAJAS

"Kieszek no ha entrenado hoy y no llega al partido. No hay ninguna baja más". Exceptuando al guardameta polaco, Carrión cuenta por tanto con todos los efectivos disponibles.

UN EQUIPO A SU MEDIDA

Sobre el reto que supone iniciar un proyecto desde cero, ha insistido en varias ocasiones estar "muy ilusionado". "A mí me llegó la oportunidad (la pasada temporada, tras la marcha de Oltra) de estar en el primer equipo y no se podía rechazar. Y encuentras la plantilla que había conformdo otro entrenador, no era una mala plantilla pero sí había algunas cosas que desde mi punto de vita eran mejorables".

Sin embargo, este verano "hemos podido hacer un buen trabajo desde el inicio de pretemporada. Se ha fichado bien, se ha invertido dinero para traer gente importante, y yo estoy muy ilusionado con el equipo. El grupo trabaja bien, es bueno, va evolucionando y a día de hoy estoy contento, ilusionado y con ganas de empezar un proyecto desde el principio y hacerlo bien". Por la sonrisa que iluminaba su cara al decirlo, es obvio que el catalán está conforme con la plantilla que han puesto en sus manos.

SIN OBJETIVOS

Cuestionado sobre si ese grupo tiene la calidad suficiente como para marcarse el objetivo de ascender a Primera, ha sido cauto, y ha asegurado que "el objetivo es ganarle al Cádiz mañana, no hay más objetivo que ese para mí".

EL DEBUT, UN PARTIDO CON MÁS RESPONSABILIDAD

Preguntado por el tipo de partido que espera y si el ritmo será más bajo al ser el primer partido de la temporada, Carrión ha respondido que "nosotros no trabajamos para hacer un partido lento al principio. Vamos a hacerlo todo bien, es el inicio de la liga y tenemos responsabilidad. Mi objetivo durante toda la semana ha sido ir quitando responsabilidad porque al final no debe de ser más que otro partido de fútbol en el que nos jugamos tres puntos. Si nosotros jugáramos una final mañana lo que realmente habría que hacer es jugar un partido normal, trabajar para hacerle daño al rival, que no te hagan daño ellos, y eso es lo que quiero que se haga mañana". Y es que "la gente quiere empezar bien, es pronto todavía y habrá gente que no esté al 100%, pero intentaremos hacer un partido en el que estemos más cerca de ganar que de perder".

LA ACOGIDA DE LA AFICIÓN

El año pasado, en el tercio final de campeonato, una parte importante de la grada de El Arcángel pitaba a Carrión cuando su nombre sonaba por megafonía. El entrenador ha tratado de limar asperezas y ha pedido que "todos" vayan "en el mismo barco". "Remar todos en la misma dirección. No se puede controlar lo que haga todo el mundo. El cordobesismo año tras año se ilusiona de nuevo, pase lo que pase, y eso es de alabar".

Aunque es consciente de que parte de la responsabilidad para que vuelva la comunión entre la afición y el club es suya y de los jugadores: "Nosotros lo que tenemos es que hacer las cosas bien, que de esa manera será más fácil que la gente esté con el equipo. Trabajar mucho, que la gente se sienta orgullosa de los jugadores que visten su camiseta, y no pensamos en otra cosa que en eso. Si ganamos se nos apoyará más, es normal".