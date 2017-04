Carrión: "El de mañana es el partido más importante hasta ahora"

"Tendremos mañana donde elegir" comenzaba el técnico Luis Carrión su rueda de prensa previa al vital partido de mañana frente al Almería. Y es que el preparador cordobesista ha citado a todos los disponibles (hasta 24), con la excepción de los lesionados Cisma, Piovaccari y Caballero, e incluyendo a cuatro chavales del filial, los delanteros Moha y Quiles, y los centrocampistas Javi Galán y Esteve.

RODAS, JULI Y BÍTTOLO, LAS ALTAS

La principal duda era saber si Héctor Rodas se habría recuperado finalmente de sus molestias en el aductor y podría ser de la partida del técnico cordobesista. Parece ser que sí, ya que ha entrado en una convocatoria en la que la principal novedad es la vuelta de Juli. El mediapunta de Alcoy no iba convocado desde que a finales del mes de febrero se lesionase en el sóleo en un entrenamiento, y lo que en un principio iban a ser cuatro semanas de baja acabaron siendo casi siete.

Carrión ha asegurado que Rodas "ha entrenado bien hoy y parece que ha mejorado mucho de la lesión del otro día". Aunque no ha dado seguridad de que vaya a ser titular, a tenor de sus palabras cabe esperar que así sea, ya que ha confirmado que "tiene posibilidades de jugar". Tampoco son muchas sus alternativas, y todo parece apuntar a que apostará por mantener la defensa de cuatro con Rodas acompañando a Deivid en el centro. Caro partirá desde el costado derecho y queda la duda de si Bíttolo volverá al izquierdo, tras perderse el partido de Valladolid por el nacimiento de su hijo, o repetirá en el once Bergdich.

LA AUSENCIA DE FIDEL

Se trata de un partido esencial para el Córdoba, ya que una derrota ante el Almería supondría caer a los puestos de descenso, permitir que los rojiblancos salgan de una zona que ocupan desde la jornada 19, y perder además el golaverage particular. No ha escurrido el bulto en este sentido Carrión, que ha asegurado que ante un equipo "con buenos jugadores" y que "ha mejorado desde la llegada de Ramis" hay que "hacer muchas cosas bien" para "ganar el partido".

El 'fair play' y la caballerosidad ya no tienen cabida ante una situación límite, y por eso el entrenador barcelonés se alegra de la ausencia del excordobesista Fidel, de baja por sanción. "Si falta Fidel, que es un gran jugador muy importante para ellos, porque aporta estrategia, aporta goles y personalidad en el campo, es una baja importante para ellos". Así que "si no viene mejor", dulcificaba algo sus palabras Carrión al añadir que "me sabe mal que no lo podré ver, porque es un buen chaval", pero sentenciaba dejando claro que "mejor que no venga".

SIN MIEDO A LA PRESIÓN

Preguntado sobre las palabras del guardameta almeriesense Casto, que esta semana aludía a la necesidad de salir fuertes y jugar con la presión de la cansada grada cordobesista, Carrión ha asegurado que "estamos mal pero un punto por encima de ellos", y aunque sabe que será "un partido tenso", se ha mostrado "convencido" de que "si hacemos cosas bien estaremos cerca de ganar". Porque para Carrión, más allá de tácticas y del juego del rival (aludió a que tratarán de tener el balón y jugar en el área contraria), lo esencial es que "tenemos que ganar y llevarnos los tres puntos".

El técnico incluye este partido dentro del serial de tres encuentros que el Córdoba disputará, de forma consecutiva, ante equipos que están en zona de descenso (Almería, Mallorca y Mirandés). "Si ganáramos dejaríamos a cuatro puntos al Almería y afrontaríamos el partido de Mallorca con otra dinámica". Y aseguraba que "quizás" el derbi regional de mañana sea "el partido más importante hasta ahora".

MENSAJE A LA AFICIÓN

"Quiero agradecer lo que estoy viviendo últimamente, que la gente está con el equipo y estemos todos unidos". Es consciente de la crispación social que vive la afición cordobesista, y por ello Carrión sabe que "nosotros tenemos que dar, si ven que nosotros damos la vida no habrá ningún reproche". Tratarán así de "transmitir desde el principio" para que "haya una buena comunión con la grada". Y agradece "el apoyo y la confianza depositada", que espera que sea devuelta "con puntos por nosotros".

NO SE MOJA CON LOS FICHAJES

Finalmente, en el capítulo del posible fichaje de un delantero ante la lesión de Piovaccari y la baja de larga duración de Cisma (hasta el lunes el Córdoba no podria incorporarlo) Carrión no ha querido mojarse. "El club está trabajando en ello, no hay novedades y tengo mi mente puesta solo en el partido contra el Almería". No han habido, pues, nuevos dardos hacia la dirección deportiva, pasada o presente.