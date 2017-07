Carrión da su primera convocatoria de la pretemporada

Tras el entrenamiento matutino de este miércoles, Luis Carrión ha dado a conocer su primera convocatoria de la pretemporada para el partido de esta noche ante el combinado de jugadores keniatas (21.00 horas en Antequera).

En la lista no ha entrado Carlos Caballero, que no se ha ejercitado con el grupo ni este miércoles ni en los dos entrenos de ayer martes. El club asegura que tiene "molestias en el aductor" aunque el alcorconero finalizó la sesión del lunes sin aparentes problemas físicos. Tampoco va convocado, aunque no es una sorpresa, Bijimine, que sigue sin ejercitarse con el equipo y del que ni agente ni club dan una versión clara de su ausencia. El franco-congoleño sigue negociando su salida.

Quienes sí viajarán con el primer equipo a Antequera son los porteros Llamas y Alberto González, el central Soler, el lateral izquierdo Víctor Mena, el mediocentro Jordi Ortega y el interior/mediapunta Sebas Moyano, todos miembros del 'B'.

El resto de convocados son: Caro, Pinillos, Álex Vallejo, Aguza, Javi Lara, Edu Ramos, Jona, Alfaro, Javi Galán, Sergi Guardiola, Loureiro, João Afonso, Fernández, Josema, Jaime Romero, Esteve, Markovic y Quiles.

Carrión ha probado en el entreno de esta mañana con el siguiente once: Marc Vito; Fernández, Caro, Josema, Pinillos; Edu Ramos, Javi Lara, Aguza; Alfaro, Javi Galán y Quiles o Sergi Guardiola.

Sin embargo, el hecho de que sea el primer amistoso da a pensar que el técnico barcelonés hará múltiples cambios durante el partido, más preocupado de hacer ensayos y corregir aspectos tácticos que del once titular a perfilar.