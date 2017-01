Carrión: «A veces se me ha faltado el respeto»

Dice que está tranquilo, y durante buena parte de la comparecencia así lo demostró, mezclando la dura realidad, sin tapujos, con ciertos brotes reivindicativos, matices a reacciones suscitadas por declaraciones anteriores suyas, y una frase final que cuanto menos es significativa.



Por partes.

«Hemos empezado bien, hemos llegado al área, y en la segunda parte, con el marcador a favor, parece que nos cuesta todo mucho, tener el balón, asimilar que hay que seguir jugando igual... Tenemos demasiada presión por querer ganar y eso nos hace estar mal», comenzó su comparecencia Luis Carrión.

El técnico enumeró los motivos de la mala racha de su equipo. «Es falta de concentración, físico, llegamos justos a los finales, y psicológico, y no es casualidad que tantos goles hayan sido a partir del minuto 70», observó.

«El otro día se me preguntó si era un componente psicológico, dije que sí, pero también es físico, táctico, técnico, todo lo que queráis, todo. No es casualidad que llevemos sin ganar en casa desde septiembre. Hemos puesto doble pivote y aún así hemos llegado justos al final».



Se le preguntó a Carrión si la solución era fichar. «La solución está en todos lados, en el mercado, en el equipo, en mí... en todo. Dicho esto, yo no voy a contestar más a esto. A veces se me ha faltado el respeto, de que no se cree nadie lo que digo. No he dicho ninguna mentira, no he engañado a nadie, cuando no he querido decir algo, no lo he dicho, me he callado. Lo que quiero es tener el mejor equipo posible. No es fácil el mercado de invierno, nadie está firmando gangas. Pero diga lo que diga va a estar mal», se resignó.

Al catalán no le preocupa que sus jugadores se puedan ver cerca del descenso «Un equipo que en teoría está hecho para subir, debe estar preparado para no bajar, tiene que ser fuerte. Tenemos que ser consecuentes con la situación en la que estamos ¿Qué haremos ahora? Trabajar más, hablar poco, y levantarse porque esto es un palo para todos».

¿Y personalmente, cómo está? «Estoy jodido, pero tranquilo. Hice todos los entrenos a puerta abierta para el que quisiera venir a verlos, porque trabajamos bien. Si estuviera nervioso, ¿cómo estarían los jugadores?»

Por último, le preguntaron por el cambio de Caballero en lugar de Luso. «Fácil. Por lesión. Luso me ha pedido el cambio, si no no era un cambio muy lógico, y si no pregúntaselo a Luso».