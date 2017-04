Carrión, "a sacarse la espina" en Mallorca

Luis Miguel Carrión ha comparecido en sala de prensa para valorar el encuentro que su equipo jugará el próximo domingo en Son Moix, en donde le espera un Mallorca que "verá el encuentro como una oportunidad para engancharse" a la pelea por la permanencia, mientras que el Córdoba afrontará esta nueva final con la idea de sacarse "una espina clavada lejos de El Arcángel", ya que los blanquiverdes acumulan siete jornadas consecutivas sin puntuar fuera de casa, "por lo que hace falta sumar tres puntos fuera después de una mala trayectoria". En esa trayectoria que ha mencionado Carrión "ha habido partidos mejores y peores, que siempre acabaron igual", por lo que todo pasa por ganar al Mallorca, que también suma una nefasta racha de nueve jornadas consecutivas sin ganar. "Si vamos con la actitud del otro día podremos cambiar la racha", aseveró.

El técnico blanquiverde confirmó que Carlos Caballero aún no está disponible, pero sí Héctor Rodas, por lo que el once inicial no diferirá del que se impuso al Almería, con la inclusión de Rodas por Caro o por Antoñito.

La expedición blanquiverde parte mañana a las 12.56 en AVE hasta Madrid, desde donde volará a las 17.10 a Palma de Mallorca. La vuelta será el mismo domingo, a las 22.20 horas, hacia Málaga, donde aterrizará la expedición blanquiverde a las 23.55 horas del domingo.