Carrión: «A pesar del gol nos hemos metido muy atrás»

El técnico del Córdoba, Luis Carrión, no ocultaba su decepción por el resultado y por la imagen que mostró su equipo ante el Mirandés, que llegaba a El Arcángel como colista. «No fue un partido muy bueno por nuestra parte, aunque en la primera parte sí llegamos más». Pero, como ya le sucediera en otras ocasiones, el Córdoba se desinfló en el segundo periodo, que no dudó en calificar de malo. «A pesar del gol nos hemos metido muy atrás, el Mirandés nos ha presionado y dominado, y si un equipo te domina, tienes que hacer daño a la contra, y no lo hemos hecho». Pese a que el empate del Mirandés llegó en el minuto 94, Carrión reconocía que fue justo. «Ha sido al final pero podía haber sido antes».

Por muy previsible que fuera el tanto de Urko, el hecho de que se produjera cuando habían pasado cuatro minutos del tiempo reglamentario fue un mazazo para la plantilla cordobesista. Su técnico era el primero en reconocerlo. «Ha sido un palo, pero mi sensación durante la segunda parte no ha sido buena» No le quiso dar más vueltas el catalán sobre el hecho de que fuera en la última jugada. «Es una putada que sea el gol en el último minuto, o en la última jugada, pero en la segunda parte podíamos haber hecho más, intentar llegar más», se lamentó.

El entrenador blanquiverde, consciente de la superioridad del rival en el tramo final, tenía claro lo que debieron haber hecho sus jugadores. «Si un equipo te domina, es porque tiene gente arriba y eso te tiene que dar más espacios, pero no hemos sido capaces de hacerles daño en la segunda parte», reiteró el técnico, que quiso finalizar su comparecencia con un mensaje optimista. «Estoy jodido, pero igual que ganando no estábamos salvados, perdiendo o empatando tampoco estamos descendidos», recordó. «Hay que levantarse lo más rápido posible e ir a Getafe a traerse los tres puntos; hay que levantar la cabeza, ya que no tenemos tiempo para lamentos».

Por su parte, el entrenador del Mirandés, Pablo Alfaro, no acabó muy satisfecho pese al punto que su equipo consiguió rescatar en el descuento. «No nos sirve de mucho, pero incluso hemos podido perder; el fútbol es así de irracional», apuntó. Alfaro fue tajante en su análisis y, además, apuntó los motivos por los que creyó que su rival se vino abajo. «La segunda parte ha sido un monólogo nuestro, al Córdoba le dio miedo a perder y a nosotros nos liberó. El resultado es muy injusto con nosotros», se lamentó. Su equipo sigue último.