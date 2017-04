Carrión: «A partir del 2-0 se nos ha hecho muy difícil»

Pese a la derrota cosechada en el José Zorrilla, Luis Carrión intentaba destacar primero las cosas positivas que, para los suyos, había tenido el encuentro. El técnico del Córdoba intentaba destacar, en ese sentido, el esfuerzo realizado por los suyos: «Creo que hemos tratado de pelear hasta el final, que es lo mínimo que se le puede pedir al equipo. Hemos tratado de hacernos con el partido y con el 1-0 hemos tenido ocasiones para meternos de lleno, pero no hemos tenido claridad y eso ha hecho que el Valladolid se llevase los tres puntos».

Carrión añadía en ese sentido que «a partir del minuto 30 hemos estado bien, generando ocasiones. Es una pena que no las convirtiésemos. El equipo estaba intentándolo, pero el segundo gol nos mató. Estábamos teniendo el balón y buscando el gol, pero a partir del 2-0 se nos ha hecho muy difícil, sobre todo porque el gol llega en un error nuestro que complicaba ya mucho la remontada. Con 1-0 hubiésemos tenido posibilidades hasta el final», detalló.

Intentando hacer un balance global del encuentro, Luis Carrión reconocía que había habido luces y sombras: «Son muchos partidos perdidos fuera de casa, estaremos haciendo cosas mal. Hoy lo peor ha sido el resultado, pero hemos llegado a área contraria, sobre todo a balón parado, y hemos generado ocasiones. En lo negativo, hay que reconocer que hemos estado blandos en defensa y es algo que tenemos que mejorar», subrayó.

Por su parte, el técnico del Valladolid, Paco Herrera, estaba contento por el triunfo conseguido por su equipo, que deja prácticamente asegurada su permanencia en la categoría, aunque no tanto con la imagen ofrecida por el equipo, que sufrió mucho en la recta final: «Da la sensación que cualquier cosa que consigamos va a tener este nivel de sufrimiento. Hoy no tenía que haber sido así. Parece que tengamos un estado de nervios que no es normal».

Herrera reconocía también que «sin balón volvemos a apretar donde no corresponde y con balón hemos fallado muchos pases. Solo lo puedo achacar a que tengo a la gente muy nerviosa, y eso es lo primero que hay que cambiar, el primer objetivo. Hay que corregir esos nervios. Cuando estamos bien puestos somos capaces de crear ocasiones y de ganar partidos, pero somos de sufrir. Nos somos de terminar los partidos. Los fallos defensivos me están quitando años de vida», desveló el entrenador.

Alfaro reconocía tras el encuentro que «ha sido una derrota dolorosa y nos vamos jodidos». El jugador del Córdoba lamentaba que el equipo no hubiese podido materializar su buen juego. «Hemos tenido ocasiones para conseguir llevarnos algo positivo de aquí. Estamos preocupados por la situación del equipo en la tabla, pero ahora lo más importante es no perder la fe».

Deivid también lamentaba que el equipo no hubiese sabido materializar su dominio y comentaba respecto al encuentro que «hemos tenido muchas ocasiones, pero ellos nos han castigado con cada uno de los dos goles. Ha sido una pena y creo que hemos merecido más. Hemos tenido posesión y hemos sido valientes en un campo que es de Primera División».