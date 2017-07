Carlos Caballero vuelve a los entrenamientos

El Córdoba ha regresado al trabajo en la mañana de este lunes, tras el descanso de la jornada dominical. Con las pilas cargadas y la moral alta tras la victoria en Écija, el equipo entrenado por Luis Miguel Carrión ha comenzado a preparar una intensa semana que contempla dos encuentros amistosos, ante el Linares mañana y frente al Almería el sábado. El segundo de los partidos será ya con el 'stage' de pretemporada iniciado, ya que el equipo partirá rumbo a Benahavís, localidad malagueña, el miércoles por la tarde.

La principal novedad de la sesión de este lunes ha sido la vuelta al césped de la Ciudad Deportiva de Carlos Caballero, ausente la pasada semana. El mediocentro alcorconero atravesó molestias físicas que impidieron que estuviera presente en los dos primeros amistosos ante Kenia y el Écija Balompié. Carrión prefirió que no forzase y evitar percances más serios. Este lunes, tras unos estiramientos especiales con el recuperador, Javi Poveda, en los que también participó el lateral izquierdo Víctor Mena, se reincorporó al grupo, con el que completó sin problemas toda la sesión.

Quién no estuvo en la Ciudad Deportiva fue Marc Vito. El guardameta, recientemente ascendido al prime equipo desde el filial, se ha ejercitado en las instalaciones de El Arcángel, aunque el club no ha confirmado si se trata de un percance serio o simples molestias. En todo caso, al faltar también Pawel Kieszek, que sigue recuperándose de la lesión en un dedo de la mano, Carrión no pudo contar con ninguno de los dos porteros de la primera plantilla. Llamas y Alberto Fernández, del Córdoba B fueron los recursos por los que optó el técnico barcelonés.

Se ha tratado de una sesión larga, de cerca de hora y media de duración, siempre con el balón como protagonista aunque con un nivel físico ya exigente. Se vio sudar y sufrir a los jugadores, bastante implicados y metidos en la sesión, con algunas entradas que sin llegar a ser duras sí demuestran la auto-exigencia del equipo.

Mañana martes el Córdoba vuelve a entrenarse por la mañana en la Ciudad Deportiva antes de salir rumbo a Linares, dónde a las 20:30 jugará ante el equipo jiennense en el Municipal de Linarejos.