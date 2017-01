Busquets, entre 10 y 15 días de baja

No, no ha sido tan grave. Las pruebas médicas han confirmado que Sergio Busquets padeció en Ipurua "un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho", pero no revisten de la gravedad que se temía inicialmente. El Barcelona ha emitido un comunicado en el que confirmó el diagnóstico inicial de Ricard Pruna, el médico del equipo. "Es baja y su evolución marcará la disponibilidad para los próximos partidos", ha indicado el club azulgrana sin precisar el tiempo de ausencia. Pero Busquets estará entre 10 y 15 días de baja.

"Me he sentido muy cómodo en esa posición. Ya había jugado ahí en otros equipos", anunció Ivan Rakitic, el jugador que escogió Luis Enrique en el campo del Eibar para cubrir la ausencia de Busquets, una pieza fundamental en la estructura del Barcelona porque ha sido titular en 27 de los 32 partidos oficiales de esta temporada.

Es la segunda lesión que sufre Busquets en el tobillo derecho. Hace dos años, en un duelo con el Villarreal, también padeció un problema similar, que le tuvo entonces tres partidos de baja.