Bartomeu: "Las formas de Neymar no han sido las mejores"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barça, ha criticado este lunes con dureza a Neymar, ya jugador del PSG, durante el discurso que ha pronunciado en el 38º Congreso Mundial de Peñas del Barça. "Sabéis que Neymar ha formado parte de los éxitos de nuestro club pero Neymar ya es historia. Ha querido irse. Es su decisión aunque hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para que se quedase. Hablamos todos con él. Dentro de la responsabilidad que nos pertoca. No compartimos su decisión pero la respetamos aunque eso no quiere decir que no defendamos nuestros intereses", aseguró el máximo dirigente azulgrana dirigiéndose a los peñistas en el Palau de Congresos de Cataluña, en la Diagonal de Barcelona.

El presidente azulgrana ha querido ir más allá y no se ha mordido la lengua al hablar del futbolista brasileño. "Ningún futbolista está por encima del Barça-- ha dicho--. Todo tiene un límite. Y eso es lo que hemos hecho. El compromiso de fidelidad de Messi debería ser un ejemplo para todos aquellos que quieran vestir nuestros colores. También el de Iniesta con el que estamos intentando que siga entre nosotros", ha añadido Bartomeu.

LOS VALORES

Por si fuera poco ha insistido en su enfado hacia Neymar. "Las formas no han estado las mejores y no son las que tiene que tener un jugador de nuestro equipo. Los valores para nosotros son importantes y que los jugadores sientan que aquí están en el mejor club del mundo".

"Preveíamos que pudiera irse --ha indicado Bartomeu-- y por eso le aumentamos la claúsula. Cobrar este dinero nos permite afrontar el futuro con garantías para reforzar el equipo. Cuando comenzaron las dudas sobre su continuidad estábamos tranquilos porque su decisión sería buena. Si se quedaba manteníamos un gran jugador y si se iba, pagando su claúsula, teníamos las garantías de poder traer nuevos jugadores.

Ha confirmado que ha puesto la operación del PSG y el pago de los 222 millones de euros sobre la mesa de la UEFA. "Queremos proteger al fútbol y que nadie pueda gastarse más de lo que ingresa".