El Barça despide a Dorsey por indisciplina

Se acaba la historia entre el Barça y el pívot estadounidense Joey Dorsey. El club le ha comunicado este miércoles la decisión de prescindir de sus servicios por motivos disciplinares y tras abrirle un expediente. Rodrigo de la Fuente, secretario técnico de la sección de baloncesto, tomó la decisión para que la historia no enturbara el ambiente en el vestuario azulgrana.

El jugador publicó en Instagram una imagen con un texto que acusaba a los servicios médicos del equipo a obligarle a jugar lesionado ante elLokomotiv Kuban, con el riesgo que suponía jugar dolido, ocultando una lesión que habría terminado con su temporada después y que estaría acusándole esta campaña y no le dejaría jugar a su máximo nivel.

Let Me Clear The Air By Saying This, Last Year I Torn Almost Ever Ligament In My Ankle Playing In The Top Of Eight @euroleague Against Lokomotiv The Team Doc Told Me It Was Just A Bad Sprains So They Pushed Me To Rush Back An Try To Play, Not Telling Me Until It Was To Late That I Had Edema Surrounding The Soft Tissue Causing Numbness In My Foot An That My Season Was Over. This Season Has Been The Hardest Of My Career Trying To Play Injured An Not Being Able To Play To The Best Of My Abilities, Yes At Times Doing The Season I Was Ready To Walk Away From The Game Because The Injured Was Effecting My Game An Mentality I Giving Up On Myself Cause The Team Wouldn't Let Me Sit Down Until I Was Sort Healthy An Back To AlmightyDorsey. I Say That To Say This I Want To Thank My Fans That Have Been Sending Me DM's An Mail To Keep My Spirits High Without Your Words I May Gave Up But I've Been Working My Ass Off Day An Night To Help This Team Be A Contender Again. ❤️💙💛AlmightyDorsey Is Coming🙌🏾 Un vídeo publicado por Joey Dorsey (@almightydorsey) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 5:46 PST

Debajo de la imagen, Dorsey publicó este texto: "Dejadme aclarar esto. El año pasado me rasgué casi cada ligamento de mi tobillo contra el Lokomotiv. El doctor del equipo me dijo que solo era una mala lesión y me insistió en que volviera y tratara de jugar, sin decirme hasta que fue demasiado tarde que tenía un edema alrededor que estaba entumeciendo mi pie y que mi temporada había terminado. Esta temporada está siendo la más difícil de mi carrera intentando jugar lesionado y sin ser capaz de jugar con mis mejores capacidades. Sí, a veces esta temporada estuve cerca de irme de algún partido porque la lesión estaba afectando mi juego y mentalidad. He estado a punto de rendirme porque el equipo no me iba a dejar parar hasta estar recuperado. Digo esto para agradecer a mis fans que han estado mandándome mensajes para animarme. Sin vuestras palabras puede que me hubiera rendido pero he estado trabajando día y noche para ayudar a este equipo a ser competitivo de nuevo".



"NO JUGÓ COMO YO ESPERABA"



Georgios Bartzokas ha hablado este miércoles, en la rueda de prensa previa al choque de este jueves entre el Barça y el Anadolu Efes, sobre el despido del pívot de Baltimore. Pese a no querer comentar el tema, el griego ha admitido que el jugador no cumplía las expectativas. "Lo cierto es que no jugó como yo esperaba, pero no ha sido el único jugador", ha dicho dejando en el aire que hay otros efectivos que no están cumpliendo.

El técnico de Atenas ha hecho también una reflexión acerca de la carrera de Dorsey. "Hay que saber su trayectoria. En los equipos en los que ha estado siempre los ha dejado a mitad de temporada por alguna razón. Pasó en Olympiacos, Baskonia y Galatasaray", ha añadido. Bartzokas no ha querido dejar de puntualizar que los empleados del equipo han trabajado para que el jugador recuperara su nivel.

El estadounidense abandona la ACB promediando 3,7 puntos, 5,4 asistencias y 6,1 de valoración tras un inicio de temporada mediocre.